Президент Литвы призвала быть готовыми к нападению России

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне", — сказала глава государства, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезна опасность нападения на Литву со стороны России.

"Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы — мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", — сказала Грибаускайте, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".

По мнению Грибаускайте, страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России. "Только когда на них нападают и они понимают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", — отметила она в интервью. "Мы знаем, что не можем доверять России", — подчеркнула президент, добавив, что российский лидер Владимир Путин говорит одно, а делает другое.