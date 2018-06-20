20.06.2018, 08:20

Президент Литвы призвала быть готовыми к нападению России

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NEWSru.com
EST 1
Dalia Grybauskaite
Dalia Grybauskaite Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне", — сказала глава государства, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезна опасность нападения на Литву со стороны России.

"Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы — мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", — сказала Грибаускайте, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".

По мнению Грибаускайте, страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России. "Только когда на них нападают и они понимают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", — отметила она в интервью. "Мы знаем, что не можем доверять России", — подчеркнула президент, добавив, что российский лидер Владимир Путин говорит одно, а делает другое.

Напомним, в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews заявил, что идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могут возникнуть "только в воспаленном мозгу", а НАТО использует эту фейковую логику, чтобы оправдать "реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией".

По словам министра, помимо размещения американских, британских, канадских, германских бригад в Прибалтике и Польше, "ведется речь о том, чтобы качественно нарастить развертывание и "под сурдинку" российской вымышленной и надуманной угрозы закрепить господство США через Североатлантический альянс в Европе".

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Грибаускайте известна своей антироссийской риторикой. Ранее она неоднократно утверждала, что Россия может напасть на Прибалтику. В прошлом году в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН литовский лидер заявила, что РФ отрабатывает сценарии нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017". Тогда российская делегация не стала слушать Грибаускайте, покинув зал перед ее выступлением.

В 2014 году президент Литвы назвала Россию "террористическим государством", чем вызвала возмущенную реакцию Москвы.

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