Президент Литвы назвала учения России и Белоруссии "Запад-2017" подготовкой к войне

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные на этот год совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом. "Мы видим различные угрозы, они растут. В том числе мы с тревогой ожидаем (российско-белорусские) учения "Запад-2017", в которых примет участие очень большое количество агрессивных сил, демонстративно готовящихся к войне с Западом", — цитирует Грибаускайте портал Delfi.

По ее словам, "угроза с Востока" заставляет страны Балтии обращаться к партнерам (по НАТО) с просьбой предоставить стране дополнительные гарантии безопасности. Грибаускайте также выразила надежду на то, что на следующей неделе она встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и обсудит проблемы национальной безопасности Литвы. Глава государства ожидает, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

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Delfi отмечает, что встреча Грибаускайте с Пенсом пройдет на следующей неделе в Мюнхене. В ней также примут участие президенты еще двух прибалтийских стран, опасающихся "российской угрозы", — Латвии и Эстонии.

Литва доверяет США, приславшим ей военных и танки

Литовский портал Baltnews.lt отмечает, что ранее Дональд Трамп вызывал серьезные опасения у литовского руководства в связи с его высказываниями о примирении с Россией, а также пересмотром обязательств США относительно безопасности союзников по НАТО. Трамп говорил, что страны Балтии должны прекратить пользоваться американской щедростью. Более того, он заявил следующее: если прибалтам не нравится соседство с Россией, то они могут переехать в Африку.

Между тем на днях Грибаускайте заявила, что Литва доверяет новой администрации США. Несмотря на приход к власти в Вашингтоне новой администрации, обязательства, взятые перед Литвой прежними властями США, выполняются. С 2014 года в Литве находятся американские войска.

По данным Delfi, численность американской роты составляет около 120 человек. Ожидается, что литовский сейм рассмотрит договор о статусе американских военных в Литве на следующей неделе.

"Дела обстоят так, как мы и рассчитывали", — заявила президент Литвы. Она отметила, что всегда говорила о необходимости "смотреть, не что говорится, а что делается".

На учениях в Литве также будет часто бывать батальон из размещаемой в этом году в Польше бригады. Грибаускайте также напомнила, что "в Польше только что появилось более 4000 военных США возле границы с Литвой, очень близко, чтобы можно было в случае необходимости и нам помочь, мы видим технику, которая прибывает в Европу по морю".

Кроме того, в Литве дислоцируется международный батальон НАТО, руководство которым осуществляет Германия. Аналогичные батальоны размещаются также в Латвии, Эстонии и Польше. В этих странах ими руководят Канада, Великобритания и США.

Утром 10 февраля в Литву было доставлено 10 танков M1A2 Abrams Вооруженных сил США. Техника прибыла на железнодорожную станцию Гайжюнай для разгрузки, сообщил в пятницу BNS представитель механизированного пехотного батальона князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Кроме того, ранее, 6-7 февраля, на станцию в Йонавском районе было доставлено пять боевых машин пехоты (БМП) M2A3 Bradley, вездеходов и грузовиков, сообщает сайт Минобороны Литвы. Delfi отмечает, что американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз танков будет больше, чем когда бы то ни было за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году. Они размещаются с целью сдерживания России и демонстрации американских обязательств по коллективной обороне НАТО. По данным агентства, американцы привезут с собой танки также в Латвию и Эстонию.

Шойгу об учениях "Запад-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут в сентябре этого года одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал маневры "главным мероприятием совместной подготовки наших вооруженных сил в 2017 году".

Он отметил, что при разработке замысла и сценария учений учитывалась "ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства". Стремление альянса "навязывать свою волю другим странам" подрывает стратегическую стабильность и "вынуждает Россию принимать ответные меры", пояснял министр.

В октябре 2015 года Москва и Минск утвердили план совместных мероприятий по созданию единой военной организации, которая сможет защитить Союзное государство. Как рапортовал Шойгу, эти механизмы защиты будут созданы к 2018 году.

В начале октября 2016 года белорусский президент Александр Лукашенко пообещал России военную поддержку на западном направлении. В начале июня 2016 года Лукашенко заявил, что в Москве и Минске замечают увеличение контингента НАТО у границ Белоруссии и принимают "адекватные меры". Тогда же он описал совместные действия в случае начала военного конфликта. Он напомнил, что у России и Белоруссии есть "совместная группировка вооруженных сил на западе, которая обеспечивает безопасность нашего отечества — Беларуси и России". "И в основе этой группировки — части белорусской армии. В случае конфликта они первыми вступают в бой, и в течение короткого времени сюда подтягиваются части, сосредоточенные на западе РФ", — разъяснил Лукашенко.

Отметим, что несмотря на декларируемую готовность вместе противостоять Западу, у РФ и Белоруссии регулярно возникают споры. Так, в последнее время они касались российской военной базы, которую Москва хочет оборудовать на территории соседнего государства, а также цен на газ и зоны пограничного контроля. При этом серьезный конфликт с Россией обернется для Белоруссии катастрофой, считает немецкое издание Die Zeit, перевод статьи которого публикует InoPressa.