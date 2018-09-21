Президент Финляндии подарит архиву страны документы о Маннергейме, полученные от Путина

"Ниинистё подарит Национальному архиву оригинальные документы о семье Маннергейма. В собрании всего около 170 письменных документов и фотографий, которые связаны с Маннергеймом и другими членами его семьи", — отметили в канцелярии, сообщив, что такой подарок Ниинистё получил от Путина во время своего визита в Сочи 22 августа. Финский президент также выразил пожелание, чтобы архив сохранил собрание как единое целое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Путин действительно подарил Ниинистё эти документы. Такой подарок российский лидер преподнес к 70-летию финского президента, которое тот отметил 24 августа.

Маннергейм — национальный герой Финляндии. 30 лет его жизни из 83 были связаны с Россией. В 1887 году он поступил в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, после служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Кавалергардском полку. В 1897-1903 годах Маннергейм находился на службе при императорском дворе в Петербурге, затем участвовал в Русско-японской войне, командовал разными частями российской армии во время Первой мировой войны.