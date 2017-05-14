Президент Чехии отказался от помощи переводчика на встрече с Путиным

Президент Чехии Милош Земан отказался от услуг переводчика на переговорах в Пекине со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

В начале беседы Путин поинтересовался, будет ли перевод на чешский язык. Земан взял слово и сказал, что услуги переводчика не требуются. ”Мы все понимаем, какой-то русский диалект, может быть, диалект средней России”, — предположил он.

”Литературный русский язык”, — поправил коллегу российский президент.

Помимо этого, перед началом встречи Земан и глава МИД России Сергей Лавров пошутили над привычкой курить, сообщает РИА Новости. Чешский политик обратился к министру: ”Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить”.

Путин с улыбкой заметил, что не запрещает, а не рекомендует.

”Это не столько президент, сколько наша Государственная дума”, — добавил Лавров.

На форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии ”Один пояс — один путь” (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века) в Пекин съехались 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. Визит президента России в КНР запланирован на два дня — 14 и 15 мая.