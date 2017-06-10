Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия”, — заявил Радев.

По его словам, механизм ЕС построен таким образом, что даже одна страна может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.

Ранее сообщалось, что США пока не планируют снимать санкции с России.