Президент Азербайджана помиловал российского блогера Лапшина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании известного блогера, гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина, осужденного в июле на три года за посещение Нагорного Карабаха.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

По версии Баку, Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях в соцсетях Лапшин выступал с призывами признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

Лапшин был включен в черный список за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил в правописании в документах.

В Азербайджане возбудили уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения" УК Азербайджана.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. 7 февраля его выдали Баку.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июля приговорил Лапшина к трем годам заключения в тюрьме общего режима.

Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, заявив, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки в Карабах носили туристический характер и не имели политического подтекста.