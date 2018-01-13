Пресса США: неделя под знаком Опры

Эта неделя проходит в США под знаком знаменитой телеведущей, актрисы и предпринимательницы Опры Уинфри, которую дружно начали прочить в будущие президенты после ее речи на церемонии награждения "Золотыми глобусами".

Начал триумфальное шествие в сети хэштег #Oprah2020. Бывший советник Хиллари Клинтон Дэн Файффер написал в "Твиттере": "Я подумал и пришел к выводу, что вариант с Опрой не так уж безумен".

Появились заголовки типа "Нельзя недооценивать возможность лозунга "Опра в 2020!" (Washington Post), "Опра: Пророк, священнослужительница…Королева?" (New York Times) или "Неминуемость Опры в 2020" (The Week).

Как и Мадонну, 64-летнюю Опру знают больше по имени, а не по фамилии.

Ее проникновенное выступление вселило во многих демократов надежду, что Опра поможет им избавиться от ненавистного Дональда Трампа, и СМИ захлестнул поток предположений, что она выставит в 2020 году свою кандидатуру в президенты от Демократической партии.

Будучи много лет ведущей популярнейшего дневного ток-шоу, Опра избегала политических суждений, чтобы всуе не портить свой бренд. Она парила над битвой и много лет не поддерживала публично никого из кандидатов в президенты, хотя изменила этому обыкновению в 2008 году ради Барака Обамы, в 2016-м — ради Хиллари Клинтон.

Это был верный признак того, что она тяготеет к демократам. Помимо этого, ее политические взгляды были большинству американцев неизвестны. Этот пробел немедленно попыталась заполнить Washington Post, которая поскребла по сусекам и описала результаты своих трудов во вторник.

В 1997 году Опра заступилась в своей передаче за актрису Эллен Дедженерес, которая объявила тогда свою нетрадиционную ориентацию. "Я верю, что бог создал Эллен, — сказала она, когда женщина заметила из зала, что Библия осуждает гомосексуализм. — Эллен говорит, что она лесбиянка. Я считаю, что такой создал ее Бог…Я поддерживаю ее право быть тем, кем она себя считает".

В 2013 году Опра выступала на выпускном вечере в Гарвардском университете и упомянула произошедший незадолго до этого расстрел маньяком группы школьников младших классов в городке Сэнди-Хук. Она призвала к более дотошной проверке покупателей оружия, но одновременно для равновесия уважительно высказалась о Второй поправке к конституции, защищающей право американцев его иметь.

В-третьих, Опра высказывалась за предоставление вида на жительство 12 миллионам нелегальных иммигрантов.

Она также возмутилась, узнав, что женщины-продюсеры на ее передаче зарабатывают меньше мужчин, и заставила начальство платить всем одинаково.

Список куцый, но пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, очевидно, знает немного больше, потому что она заметила во вторник: "Я очень сильно расхожусь с ней по политическим вопросам".

Пока складывалось впечатление, что Опра занимает скорее левоцентристские позиции. Несколько комментаторов заметили, что если это так, то она с трудом впишется в идеологию Демократической партии, которая в последние годы резко качнулась влево.

Первые опросы показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, то Опра бы легко разгромила Трампа, а именно со счетом 50:39 (опрос NPR).

Как пишет NPR, у Опры есть очевидные преимущества. Ее практически все знают, у нее полно денег, и она нравится людям. Опрос компании нашел, что к ней положительно относятся 64% американцев. Отрицательно — всего 23%. Трампу нельзя даже мечтать о таком рейтинге.

В то же самое время американцы не обязательно горят желанием увидеть Опру на ринге.

Согласно опросу компании NPR, 54% американцев против 35% не хотят, чтобы она баллотировалась.

Неясно, хочет ли этого она сама. "Люди ее любят, но хотят ли они, чтобы она полезла в политическую мясорубку, которая с каждой минутой делается все хуже? — спрашивает Лес Мирингоф, чей Маристский институт проводил цитируемый здесь вопрос. — Это не ее стиль".

Мирингоф замечает, что как только человек выходит на политическую арену, он немедленно делается мишенью для пращей и стрел оппозиции. Популярность народной любимицы Опры может быстро увять.

С одной стороны, с ней тут же выразили солидарность такие голливудские звезды как Мерил Стрип, Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Стрип была в восторге от речи Опры, в которой та обрушилась на сексуальные домогательства и поддержала их жертв.

"Вот как надо поднимать людей на бой! — восторженно сказала актриса. — Вот как надо вести. Это был голос лидера!"

С другой стороны, стоило Опре ступить одной ногой на политическую арену, как она получила нагоняй от певца Сила, который заявил, что она долго игнорировала слухи о проделках продюсера Харви Вайнштейна.

"Вы сами десятилетиями были частью проблемы!" — написал певец в "Инстаграме".

Опра родилась в г. Костюшко, штат Миссисипи, у матери-одиночки и носила в детстве платья из старых мешков для картофеля. Со временем Опра дивно разбогатела и стала мультимиллиардершей.

Ее состояние оценивается в 2,8-3 млрд долларов. Принято считать, что у Трампа оно достигает 3,1 млрд, хотя скептики, такие как корреспондент New York Times Тим О'Брайан, выпустивший в 2005 году книгу "Нация Трампа", доказывают, что нынешний президент склонен сильно преувеличивать свои авуары.

Трамп пытался судить О'Брайана за клевету, но неудачно.

Мысль о том, что Опра может быть превосходным кандидатом в президенты, не нова.

В сентябре консервативный публицист Джон Подхорец писал, что она, возможно, явится единственным реальным кандидатом в президенты среди демократов.

По словам публициста, радикальная трансформация политической культуры Америки, которая позволила Трампу выйти в дамки, уникально позиционирует Опру для того, чтобы искать номинации демократами в президенты.

Сама она говорила в одной телепередаче, что не рассматривала этот вариант до того, как республиканцы выдвинули Трампа.

"Да ну, — думала она раньше, — у меня нет опыта, я многого не знаю. Сейчас же я думаю, ну и что?".

В марте 2017 года опрос PPP показал, что если Опру противопоставить Трампу, то за нее проголосуют 47%, а за него — 40%.

Комментатор Эдвард Морриси отмечает на сайте Week, что речь Опры на "Золотых глобусах" была построена как предвыборная. Ведущий церемонии пошутил, что если Опра будет баллотироваться в президенты, то ей надо взять напарником Тома Хэнкса.

Забавно, что в октябре 1999 года, когда Трамп подумывал о том, чтобы баллотироваться от Реформистской партии, он выступал в передаче Ларри Кинга на Си-эн-эн, и тот спросил его, не возьмет ли он в напарницы Опру. Трамп спел ей дифирамбы и сказал, что они будут прекрасным тандемом. От мысли о вступлении в гонку он тогда быстро отказался.

На этой неделе он выразил уверенность, что если Опра выдвинется в президенты, то он ее победит.