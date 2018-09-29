Пресса обнародовала израильскую версию гибели самолета-разведчика Ил-20 в Сирии



Атака израильских военных в тот день осуществлялась "как и сотни других, предыдущих ударов в последние годы". Четыре истребителя F-16 взлетели с базы на юге страны и набрали высоту к востоку от Кипра. Перед этим ЦАХАЛ получил данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хезболлы", пишет NEWSru Israel.

Затем они нанесли удар по цели в сирийской Латакии, передает РБК. Это произошло в 21:42, утверждают израильские военные.

Российская сторона, по данным военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. Сам боеприпас попал в цель в 21:50. При этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара.

Российский Ил-20 находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад.

В 21:52 сирийская система ПВО, как пишет Haaretz со ссылкой на данные израильских военных, "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 С-200 поразила российский самолет. Израильские истребители к этому времени, как подчеркнули в ЦАХАЛ, уже находились недалеко от израильского города Хайфа, на пути к посадке.