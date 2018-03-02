Пресса Британии: Путин начал новую гонку вооружений

В обзоре британских и мировых газет за 2 марта:

Путин и "новая гонка вооружений"

"Старые ракеты, новые угрозы"

Жителей Флориды не тревожит ядерная угроза

Путин и "новая гонка вооружений"

Презентация новейшего российского оружия в ходе послания президента Владимира Путина Федеральному собранию подстегнет страхи, связанные с возможностью начала новой гонки вооружений между Россией и США, пишет Financial Times.

Выбор времени для послания Путина — вскоре он, вероятно, будет переизбран на новый шестилетний срок — дает понять, что он настроен продолжать противостояние с Западом, пишет газета.

Малькольм Чалмерс, аналитик британского центра Royal United Services Institute, скептически относится к заявлению, что России удалось создать межконтинентальную ракету с ядерным двигателем.

"Это очень четкий сигнал того, что Россия будет стремиться сохранить ядерный паритет с США. Секрет популярности Путина отчасти в том, что он восстановил статус России как великой державы, и ее ядерный арсенал — самое весомое тому подтверждение", — говорит аналитик.

"В прошлом месяце США представили новую стратегию в области ядерного вооружения, в которую входит использование тактического ядерного оружия и повышение расходов на модернизацию ядерного арсенала Пентагона", — отмечают авторы статьи.

Газета приводит слова российского сенатора Алексея Пушкова о том, что демонстрация оружия не должна восприниматься Западом как угроза, а наоборот должна сподвигнуть его начать переговоры с Москвой.

Однако исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Беатрис Финн говорит, что создание Россией нового оружия "ясно дает понять, что мы находимся на этапе гонки вооружений, которая чревата началом новой холодной войны".

"Старые ракеты, новые угрозы"

"Словно [злодей из книг о Джеймсе Бонде] Эрнст Блофелд, но с более широкой аудиторией, президент Путин предупредил мир, что может его уничтожить, если его спровоцируют. В каком-то смысле так делал каждый российский лидер со времен Сталина", — начинается редакционная статья Times под названием "Новые ракеты, старые угрозы".

"Не приходится сомневаться в том, что Россия действительно создала оружие, способное обойти американские системы ПРО. Еще меньше сомнений в том, что бывшие соперники по холодной войне вновь начинают гонку вооружений, в которой риск эскалации быстро перевесит положительный эффект взаимного сдерживания", — считают авторы.

Как отмечают в газете, на речь Путина отреагировали в британском министерстве обороны и в Пентагоне. Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон назвал заявления Путина угрожающим.

"Россия встала на путь эскалации и провокаций. Это не тот путь, по которому хотим следовать мы. Это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы надеемся, что они пойдут по другому пути. Мы столкнулись с увеличивающейся угрозой нашему образу жизни", — цитирует газета британского министра обороны.

"Презентация, адресованная обеим палатам российского парламента, была бы комичной, если бы не серьезность темы. В одном из роликов видеозапись запуска ракеты с мобильной платформы была смонтирована с графикой, на которой новая разделяющаяся боеголовка, кажется, приближалась к особняку президента Трампа во Флориде", — пишут в Times.

"Как обычно, послание Путина было адресовано в большей степени внутрироссийской аудитории. В этом месяце в России пройдут выборы, на которых Путин наверняка победит, но которые он тем не менее намерен использовать для того, чтобы показать, что народ поддерживает перспективу еще шести лет путинизма", — пишет газета.

Как отмечают авторы, тема наращивания ядерного арсенала фигурировала и в ряде последних речей президента США Дональда Трампа.

Однако к классической формуле холодной войны США и Россия не вернутся, считают авторы статьи. "С окончания холодной войны появилась новая ядерная сверхдержава — Китай, который не скован никакими договоренностями. Путину вряд ли стоит рассчитывать на уступки со стороны Дональда Трампа в гонке вооружений, которую Россия может только проиграть. Обоим лидерам стоит делать поменьше громких заявлений и вместо этого уделить внимания старым добрым переговорам о разоружении", — пишет газета.

Жителей Флориды не тревожит ядерная угроза

"Несмотря на то, что их штат, кажется, оказался целью новых баллистических вооружений Владимира Путина, лидеры городов Флориды, кажется, довольно расслабленно относятся к угрозе ядерного апокалипсиса", — пишет Guardian.

"На одном из кадров, на 44-й секунде анимированного ролика, представленного Путиным охваченной энтузиазмом аудитории в Москве, изображены девять ядерных боеголовок, опускающиеся на города Флориды — Тампу, Сент-Питерсберг и Клируотер", — пишет газета.

Автор статьи связался с мэрами городов, чтобы выяснить, как они относятся к потенциальной угрозе. Мэр Тампы Боб Бакхорн посмотрел видео по просьбе Guardian и заявил, что не впечатлен.

"Очень жаль, что президент Путин решил выбрать Тампу одной из целей для своих угроз, но сейчас, я думаю, мы можем списать это как излишне пламенную риторику, цель которой — поддержать на плаву его терпящий крах режим", — говорит Бакхорн.

Мэр соседнего Сент-Питерсберга Рик Крисман также не выражает особенной озабоченности в связи с представленным Путиным роликом.

"Мы уверены, что наш регион попал в это видео случайно", — говорится в коротком заявлении мэра.

"Военные аналитики давно считают залив Тампа одной из основных целей гипотетической ядерной атаки против США. В прошлом году газета Tampa Bay Times опубликовала длинную аналитическую статью, посвященную эффекту ядерной атаки находящихся в регионе авиабазы МакДилл и центра командования американской армии USCentcom.

Как заявил один из опрошенных газетой экспертов, взрыв 20-килотонного ядерного боеприпаса над авиабазой уничтожил бы ее полностью, а все люди в радиусе полумили погибли бы.

Европейские СМИ: "предвыборная риторика"

"В преддверии президентских выборов Путин настраивает россиян на следующий срок президентства", — пишет немецкая газета Focus.

"Разработчиков этого нового оружия Путин называет "героями нашего времени". Он также вспоминает о российском летчике, который был сбит над Сирией и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки исламских ополченцев. Именно такие "герои" отличают российские вооруженные силы от других," — отмечает газета.

При этом в Focus отмечают, что несмотря на балансирующую "мирную" риторику, послание Путина по сути остается угрозой.

"По его словам, Россия никому не угрожает и не намерена наносить удар по какой-либо стране. Но затем Путин все-таки угрожает и говорит: если произойдет нападение на Россию с применением ядерного оружия, Россия "мгновенно" на него ответит", — пишет Focus.

Welt отмечает, что послание Путина касалось не только вооружения.

"За две недели до выборов в России Путин обещал населению заметное улучшение инфраструктуры и условий их жизни. "Мы готовы к прорыву", — сказал Он в своем ежегодном обращении к парламенту. Инвестиции в дорожное строительство должны быть по меньшей мере удвоены, а также потребуется больше денег для портов и аэропортов", — цитирует газета послание президента, не комментируя путинские планы по экономическому развитию.

Французская Point отмечает, что Путин сделал несколько обещаний касательно экологии, но также пишет, что он делал подобные обещания и в прошлом.

"Владимир Путин, который, если не будет огромного сюрприза, должен 18 марта победить на выборах и начать новый шестилетний срок, объявил, что 2017 год станет годом экологии в России. По словам "Гринпис" и нескольких российских экологических организаций, это закончилось без значительных результатов", — резюмирует газета.

Французская Liberation также говорит о заявлениях Путина прежде всего в контексте грядущих выборов.

"Нынешнее выступление Путина дало представление о главных приоритетах его следующего президентского срока, в первую очередь в экономической и социальной областях. После обещаний принять меры по борьбе с раком, улучшить дорожную инфраструктуру и создать дополнительные места в яслях Путин почти час говорил о новейшем "непобедимом" российском оружии, демонстрируя на экране фотографии, инфографику и видео", — пишет газета.

В статье подчеркивается, что слова Путина вызвали шквал аплодисментов в зале.