Пресса Британии: дворовая школа жизни Владимира Путина

В обзоре британских газет:

Трамп пошел в наступление

Западу нужно готовиться к российской угрозе с моря

Как хулиган из трущоб стал президентом России

Планка безумия идет вверх

Почти все без исключения британские газеты пишут про обвинения Дональда Трампа в адрес Барака Обамы в том, что тот якобы дал распоряжение прослушивать его телефонные разговоры в ходе президентской кампании 2016 года.

Times цитирует субботний твит Трампа: "Как низко пал президент Обама, чтобы прослушивать мои телефоны во время священного процесса выборов. Это Никсон/Уотергейт. Что с этим парнем!"

Американский президент не привел каких-либо доказательств, однако попросил комитет по разведке конгресса проверить эти сообщения в рамках проводимого им расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию.

Times отмечает, что у президента США нет полномочий отдавать приказы о прослушке. Если возникают причины для такого запроса, он направляется федеральному судье.

И если судья дал разрешение на прослушку телефонов Трампа, это автоматически предполагает, что было достаточно оснований, подтвержденных ФБР, для того, чтобы подозревать прослушиваемого в совершении серьезного преступления или в том, что он является агентом иностранного государства.

Однако и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, и сам Барак Обама через своего пресс-секретаря заявили, что никто не прослушивал телефоны Трампа или его предвыборного штаба во время прошлогодней избирательной кампании.

Times предполагает, что это дело может быть передано прокурору по особым делам. У таких прокуроров, пишет издание, имеется неограниченная свобода. Прокуроры по особым делам были в центре самых крупных политических скандалов в истории США — от Уотергейта до дела Моники Левински.

Daily Telegraph напоминает, что в октябре прошлого года ФБР вело расследование, вызванное подозрительными электронными сигналами между компьютерным сервером в "Трамп-тауэр" — нью-йоркском небоскребе, в котором размещалась штаб-квартира президентской кампании кандидата от республиканцев — и российским "Альфа-банком".

В итоге ФБР пришло к заключению, что сигналы были, скорее всего, вызваны спамом и закрыли расследование.

А колумнист Independent откровенно глумится над Трампом и его обвинениями в прослушке.

"Как украинский рекордсмен по прыжкам с шестом Сергей Бубка, который постоянно побивал свой собственный рекорд, чтобы получать премиальные, каждый новый выпад американского президента хоть на чуть-чуть, но поднимает планку безумия", — пишет Мэтью Норман в Independent.

Трамп уже не первый раз использует тактику нападения в качестве защиты, продолжает Норман, но теперь он — не просто миллиардер, а президент США.

"Находясь в Белом доме, эта тактика бега на орудийный огонь выглядит либо как суицидальная бравада, либо как суицидальная глупость", — заключает автор Independent.

Россия может парализовать Северное море?

Кремль усиливает свой военно-морской арсенал до такой степени, что это может воспрепятствовать свободному передвижению судов НАТО и стать "экзистенциальной угрозой" для Запада, пишет Daily Mail, цитируя доклад, написанный экспертами по заказу британского правительства.

Россия может направить новые корабли и подводные лодки и устроить нападение, чтобы "парализовать Европу", говорится в докладе британского Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

Это означает, что НАТО нужно подготовиться к тому, как реагировать на гибридную войну со стороны России, пока не поздно.

Две главы доклада написали два бывших высокопоставленных чина НАТО — адмирал Джеймс Ставридис и генерал Филип Бридлав.

"Подрывная деятельность, дезинформация и подлог вкупе со спецсилами были в центре советских операций, и теперь все это возвращается", — говорится в докладе, про который пишет Daily Mail.

Авторы доклада предупреждают, что Россия может разбомбить нефтяные платформы в Северном море и поместить плавающие мины в стратегических портах, что может привести к закрытию морского судоходства.

Ставридис и Бридлав также пишут о том, что Россия может проводить разного рода подрывные операции, используя моряков в тельняшках, наподобие того, как в Крыму были использованы "вежливые люди".

При этом, предупреждают военные, российские власти будут делать вид, что эти моряки действуют по собственному почину, называя их националистами или даже террористами.

"В этих подворотнях он научился выживать"

Таблоид Daily Mirror на первой полосе рекламирует с пометкой "эксклюзив" статью своего корреспондента про трудное детство Владимира Путина. Статья называется "Уличный хулиган: как бандит из трущоб стал президентом России".

Корреспондент издания съездил в Петербург, нашел коммуналку, в которой жила семья Путиных и пообщался с теми, кто его знал в те годы.

"В этих подворотнях он научился тому, как выживать, — цитирует газета "бывшего друга" Путина. — Это была жестокая и подлая школа — выживал сильнейший. Это дало ему силы поверить в то, что все возможно".

Все более сгущая краски, корреспондент Daily Mirror пишет о том, как Путину приходилось драться со шпаной. Да и сам он был такой же шпаной, замечает он. А в коммунальной квартире, помимо людей, было еще много крыс. И в обязанности Володи, продолжает газета, входило убийство этих крыс.

Однажды его укусила крыса. И это стало ему уроком на всю жизнь. Бывший друг Путина улыбнулся и сказал: " Я не раз слышал потом, как он говорил: никогда не загоняй крысу в угол".

Путин, судя по всему, никогда не возвращался в то место, где в настоящей бедности прошло его детство, пишет Daily Mirror.

Теперь он считается одним из богатейших и влиятельнейших людей в мире, продолжает газета. А в подростковом возрасте Володя Путин был членом дворовой банды, но после того как главаря банды посадили, будущий президент взялся за ум и стал заниматься спортом — сначала боксом, потом дзюдо. В 18 лет он был уже чемпионом города.

А в 40 лет после работы в резидентуре КГБ в Германии и после падения Берлинской стены Путин думал, что его карьера закончена, и даже собирался стать таксистом.

Но вскоре он подружился с высокопоставленными политиками и стал подниматься по служебной лестнице. "Используя свое крысиное хитроумие, через 10 лет этот человек стал президентом России", — подытоживает свой рассказ Daily Mirror.