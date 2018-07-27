Премьер Украины призвал не ”преклонять голову и колено” перед Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России и перестать ”преклонять голову и колено” перед Москвой. Выступление украинского премьера транслировал телеканал ”112 Украина”.

Гройсман отметил, что Украина обладает ”огромными” запасами природного газа, однако, к удивлению политика, продолжает его закупать у России.

”Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ”, — сказал Гройсман.

При этом политик посчитал, что Киеву в будущем удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать его добычу на территории. Также Гройсман подчеркнул, что Украине ”очень важно” сохранить политическую и экономическую независимость.