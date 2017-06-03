Премьер-министром Ирландии впервые станет открытый гей

Новым лидером правящей партии Ирландии "Фине гэл" избран 38-летний открытый гей и сын индийского мигранта Лео Вардакар. Вскоре его должны утвердить на посту главы правительства страны.

Новым лидером правящей партии Ирландии "Фине гэл" избран в пятницу, 2 июня, действующий министр социальной защиты, открытый гей и сын индийского мигранта Лео Варадкар. 13 июня парламент страны должен утвердить его на должность премьер-министра.

38-летний политик станет первым главой правительства Ирландии, открыто объявившим о своей гомосексуальности. Он сделал это в 2015 году в канун референдума о легализации однополых браков в стране. Варадкар станет также самым молодым ирландским премьером в истории и первым главой правительства индийского происхождения. Его отец иммигрировал в Ирландию в 1970-е годы.

"Если мое сегодняшнее избрание на роль лидера "Фине гэл" что-то продемонстрировало, так это то, что эта республика лишена предрассудков", — заявил Лео Варадкар. На внутрипартийных выборах политик опередил министра жилищного строительства Саймона Коувени, набрав 60 процентов голосов.

Действующий премьер-министр Ирландии Энда Кенни 17 мая объявил об уходе с постов лидера "Фине гэл" и главы правительства страны.

Гомосексуальность была декриминализована в Ирландии лишь в 1993 году. В 2011 году в стране вступил в силу закон, разрешающий однополым парам вступать в официальные гражданские партнерства. На референдуме 2015 года 62,1 процента ирландцев проголосовали за изменение конституции и легализацию однополых браков.