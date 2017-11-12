12.11.2017, 15:25

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится с мальтийским и итальянским коллегами

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится с мальтийским и итальянским коллегами
Foto: Karin Kaljuläte

Премьер-министр Юри Ратас отправился сегодня на Мальту, где завтра встретится со своим мальтийским коллегой Джозефом Мускатом. Затем эстонский премьер-министр отправится в Италию, где его ждет встреча с главой итальянского правительства Паоло Джентилони.

На обеих встречах будут обсуждаться текущие вопросы председательства Эстонии в Европейском союзе, а также политика в сфере обороны, безопасности и миграции, где требуются усилия для достижения консенсуса между 28 странами Европейского союза. Помимо этого будут затронуты встречи на высоком уровне, которые намечены в программе оставшихся двух месяцев председательства Эстонии в Совете Европы.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию завтра вечером.

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