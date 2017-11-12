Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится с мальтийским и итальянским коллегами

Премьер-министр Юри Ратас отправился сегодня на Мальту, где завтра встретится со своим мальтийским коллегой Джозефом Мускатом. Затем эстонский премьер-министр отправится в Италию, где его ждет встреча с главой итальянского правительства Паоло Джентилони.
На обеих встречах будут обсуждаться текущие вопросы председательства Эстонии в Европейском союзе, а также политика в сфере обороны, безопасности и миграции, где требуются усилия для достижения консенсуса между 28 странами Европейского союза. Помимо этого будут затронуты встречи на высоком уровне, которые намечены в программе оставшихся двух месяцев председательства Эстонии в Совете Европы.
Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию завтра вечером.