Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится с мальтийским и итальянским коллегами

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Премьер-министр Юри Ратас отправился сегодня на Мальту, где завтра встретится со своим мальтийским коллегой Джозефом Мускатом. Затем эстонский премьер-министр отправится в Италию, где его ждет встреча с главой итальянского правительства Паоло Джентилони.