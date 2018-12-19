Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Несмотря на выход из правительства пяти представителей этой партии, в том числе министров обороны, внутренних дел и финансов, кабинет продолжил работу, а функции ушедших были перераспределены между оставшимися членами кабинета. На заседании парламента во вторник Мишель намеревался заручиться поддержкой остальных политических партий, чтобы правительство могло завершить свою работу до плановых парламентских выборов в мае этого года. Однако ни социалисты, ни зеленые эту идею не поддержали. По закону, теперь в Бельгии в 40-дневный срок должны быть проведены внеочередные выборы, однако после консультаций с королем может быть принято решение о техническом продлении работы правительства до плановых выборов в так называемом "режиме текущих дел", в котором полномочия кабинета сильно ограничены.

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоялась в Марракеше 10-11 декабря. Этот документ, не являющийся юридически обязывающим, был согласован в июле текущего года всеми государствами — членами ООН, кроме США. Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Однако впоследствии целый ряд государств, в том числе, Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария — отказались присоединиться к этому договору.

Король Бельгии отложил решение об отставке правительства страны

Как сообщает ТАСС позднее, король бельгийцев Филипп принял премьера Шарля Мишеля, представившего монарху прошение об отставке кабинета, однако отложил принятие окончательного решения по этому вопросу. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером в Брюсселе кратком заявлении Королевского дворца.

"Премьер-министр Шарль Мишель был принят на аудиенции во Дворце Лакен (резиденция короля бельгийцев — прим. ТАСС), где он представил прошение об отставке правительства. Король пока отложил принятие решения", — говорится в документе. В подобной ситуации, по бельгийской политической традиции, монарх обычно сначала проводит консультации с ведущими партиями королевства.