Представители Финляндии и России обсудят вопрос о вмешательстве в работу GPS

Представители Финляндии и России сегодня обсудят вмешательство в работу GPS.

Министр иностранных дел Тимо Сойни (Син) на прошлой неделе сообщил информационному агентству STT, что вызвал посла РФ Павла Кузнецова в связи со случаем вмешательства в работу сигнала GPS. Государственный секретарь Матти Анттонен из Министерства иностранных дел доложил о проведенной встрече государственному руководству.

По информации министерства, во время военных учений НАТО со стороны России было зафиксировано вмешательство в работу системы GPS. МИД Финляндии на прошлой неделе сообщил о том, что представил рапорт об инциденте парламентской комиссии по иностранным делам.

Согласно данным норвежских оборонительных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил с Кольского полуострова. Норвежские и финские органы, отвечающие за безопасность воздушной навигации, выдали предупреждение летчикам гражданской авиации из-за факта нарушения работы GPS.

Ранее премьер-министр Юха Сипиля (ЦФ) заявил, что есть подозрения о преднамеренном вмешательстве а работу системы GPS. Сипиля не стал уточнять, кто конкретно стоит за этим, однако дал понять, что Россия обладает возможностью осуществлять подобного рода операции.

Россия отрицает свою причастность к вмешательству в работу GPS.