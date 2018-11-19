Представители Финляндии и России обсудят вопрос о вмешательстве в работу GPS(15)
Россия отрицает факт преднамеренного вмешательства в работу GPS на территории Финляндии, пишет Yle.
Россия отрицает факт преднамеренного вмешательства в работу GPS на территории Финляндии, пишет Yle.
Представители Финляндии и России сегодня обсудят вмешательство в работу GPS.
Министр иностранных дел Тимо Сойни (Син) на прошлой неделе сообщил информационному агентству STT, что вызвал посла РФ Павла Кузнецова в связи со случаем вмешательства в работу сигнала GPS. Государственный секретарь Матти Анттонен из Министерства иностранных дел доложил о проведенной встрече государственному руководству.
По информации министерства, во время военных учений НАТО со стороны России было зафиксировано вмешательство в работу системы GPS. МИД Финляндии на прошлой неделе сообщил о том, что представил рапорт об инциденте парламентской комиссии по иностранным делам.
Согласно данным норвежских оборонительных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил с Кольского полуострова. Норвежские и финские органы, отвечающие за безопасность воздушной навигации, выдали предупреждение летчикам гражданской авиации из-за факта нарушения работы GPS.
Ранее премьер-министр Юха Сипиля (ЦФ) заявил, что есть подозрения о преднамеренном вмешательстве а работу системы GPS. Сипиля не стал уточнять, кто конкретно стоит за этим, однако дал понять, что Россия обладает возможностью осуществлять подобного рода операции.
Россия отрицает свою причастность к вмешательству в работу GPS.
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