Правящие партии Германии готовят соглашение по беженцам

Канцлер ФРГ настаивает на скорейшем соглашении с ХСС о максимальном количестве принимаемых мигрантов. Сегодня проходят переговоры между ХДС и ХСС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель Христианско-демократического союза (ХДС) настаивает на скорейшем соглашении с партнерской партией — Христианско-социальным союзом (ХСС) по вопросу о верхнем пределе по количеству принимаемых беженцев. Меркель намерена найти решение, "при котором каждому не придется изменять самому себе" . "Это похоже на поиск квадратуры круга, но при доброй воле это возможно", — заявила канцлер в субботу, 7 октября, выступая в Дрездене на заседании молодежной организации ХДС (Junge Union).

Канцлер, по собственным словам, убеждена, что фракционный союз двух партий имеет настолько большое значение, что необходимо сделать все, чтобы "этот союз в Германии существовал и далее". Однако по вопросу о количестве беженцев следует сделать существенный "шаг вперед", заявила Меркель.

Две трети немцев — за конкретные цифры по беженцам

Меркель и глава ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) вместе с представителями партий соберутся на заседание 8 октября. На нем будут обсуждаться перспективы создания коалиции со Свободной демократической партией и "Союзом 90"/"зелеными", а также выработка общей позиции. Верхний предел количества беженцев, на чем изначально настаивали в ХСС, может стать ключевым вопросом обсуждения.

Согласно опросам, две трети немцев (67 процентов) одобряют введение верхнего предела, предлагаемого ХСС. Как следует из результатов социологического исследования, проведенного институтом INSA, лишь 26 процентов отвергают такую возможность. При этом другой соцопрос, проведенный в начале августа 2017 года по заказу издания Stern, показал другое соотношение мнений: 48 процентов высказались за верхний предел, а против — 51 процент.