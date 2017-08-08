Правительство Латвии отменило возможность сдавать школьные экзамены на языках нацменьшинств

Правительство Латвии одобрило предложенные Министерством образования правила, согласно которым сдавать экзамены в 9-м и 12-м классах во всех школах Латвии можно будет только на государственном языке, т.е. на латышском, cообщает lsm.lv — сайт общественно-правового вещания Латвии.

Соответственно, изменения коснутся и т. н. школ нацменьшинств, учащиеся которых также будут сдавать все экзамены на латышском, кроме экзаменов по языковым предметам.

До настоящего времени учащиеся в 9-м классе могли выбирать, на каком языке получать экзаменационные материалы и писать ответы, а в 12-м классе экзаменационные материалы предоставлялись только на латышском языке, а ответы можно было давать на другом языке, в частности, на русском. Теперь такого выбора больше не будет: и в 9-м, и в 12-м классах все материалы и ответы должны быть только на латышском языке.

Министерство образования аргументирует необходимость такого перехода тем, что он позволит "обеспечить подготовку школьников к успешной интеграции на рынке труда и освоение госязыка для эффективного обучения в профессиональных учебных заведениях".

Председатель Консультативного совета по делам нацменьшинств, директор Рижской Классической гимназии Роман Алиев прогнозирует, что новые требования не вызовут в школах нацменьшинств особого ажиотажа, поскольку и так 85% выпускников предпочитает языком сдачи экзаменов выбирать латышский.