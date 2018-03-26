Пожар в Кемерове: что известно на данный момент

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. По данным следователей, в начале пожара охранник центра отключил систему оповещения, а пожарные выходы были заблокированы.

Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя главы управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина сообщило, что среди погибших девять детей.

Еще 10 человек до сих пор не найдены. Учителя пытаются выяснить, где находятся их ученики. Поскольку в школах начались каникулы, педагогам неизвестно, сколько из них могли находиться в торгово-развлекательном комплексе.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника.

С начала пожара, как сообщают представители Следственного комитета, за помощью в медучреждения обратились 44 человека, из них 10 человек остаются в стационаре.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что опознать всех погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове не получится, потребуется генетическая экспертиза. Наданный момент из 64 подтвержденных жертв пожара опознаны только 23 человека.

Что произошло?

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул днем в воскресенье 25 марта. Как сообщал Интерфакс, после начала пожара из горящего здания, расположенного в центре города, были выведены около 250 человек.

В торговом центре не сработала сигнализация (позже появилась версия, что ее отключил один из охранников), многие посетители расположенных в "Зимней вишне" магазинов оказались заблокированы внутри помещений.

Большое число жертв было обнаружено в кинозалах, которые находились около очага возгорания на четвертом этаже здания. Из-за того что сигнализация не сработала, находившиеся в кинозалах зрители узнавали о пожаре от сотрудников торгового центра и посетителей.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон.

Как сообщают ряд российских СМИ, 11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна четвертого этажа горящего торгового центра, потерял всю семью. Сам он в настоящее время находится в коме.

По имеющимся данным, вместе с подростком в торговом центре находились его родители, а также младшая сестра. Всех погибших в настоящее время опознала бабушка. Отец успел вытолкнуть ребенка в окно, чтобы спасти.

Семья отправилась в "Зимнюю вишню", чтобы купить шапку одному из детей. В ходе прогулки по торговому центру они зашли в игровую зону, в результате чего оказались заблокированы, уточняет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на местные СМИ.

"Масса нарушений"

"Люди не могли вырваться, потому что все выходы были закрыты", — сообщил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.

Депутат также призвал правоохранительные органы изучить разрешительную документацию "Зимней вишни" и провести проверки остальных торговых центров.

"В 2013 году был подписано разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Я глубоко уверен, что когда подписывался этот акт ввода, глаза этих людей были застелены деньгами — миллионами рублей", — добавил депутат.

Наличие нарушений подчеркнул и заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов: "У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам. Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты", — цитирует чиновника НТВ.

В Следственном комитете сообщили о том, что пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы. Также были допущены серьезные нарушения при вводе ТЦ в эксплуатацию и в процессе его работы.

На тушение огня у пожарных ушло 17 часов. До некоторых помещений им удалось добраться только к утру понедельника. Число погибших в результате пожара начало резко расти, когда спасатели приблизились к очагу пламени.

В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей.

Крыша ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара в 1,5 тысячи кв. метров. По данным российских СМИ, пламя охватило детскую комнату с батутами и кинотеатр на четвертом этаже.

Что происходит сейчас?

Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Это означает, что пожар в торговом центре локализован, но не потушен.

Как сообщил находящийся в Кемерове глава МЧС Владимир Пучков, задымление на территории сгоревшего торгового центра не прекращается, на некоторых участках вновь началось открытое горение.

"Задымление продолжается. Наши пожарные идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной. В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", — сказал Пучков.

Причины пожара: версии

Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал Интерфаксу, что, по предварительной информации, пожар начался в батутной комнате.

"Предварительная версия — что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия — воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох", — сказал он.

Ряд СМИ со ссылкой на работавшего в ТЦ аниматора рассказали, что причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике. Также СМИ писали о том, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стала халатность.

По ее словам, пожар в Кемерове должен стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах страны.

"Другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?" — говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Расследование

Следственный комитет России в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" возбудил уголовное дело. Ведомство сообщило о задержании четырех подозреваемых.подозреваемых.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — сообщает СК России.

Ранее СМИ сообщали о задержании владельца торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

Ранее в СМИ появились сообщения очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара якобы перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

Как сообщает советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, ведомство проверит деятельность сотрудников охраны.

Как сообщают следователи, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Ему грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло смерть двух и более человек, цитирует РИА Новости слова адвоката и специалиста по уголовному праву Алексея Синицына.

Ущерб

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в 3 млрд рублей (около $52,5 млн).

"Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", — говорится в сообщении организации.