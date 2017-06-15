Пожар в Гренфелл-тауэр: десятки числятся пропавшими без вести

Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне. Сообщается, что неизвестно местонахождение целых семей.

По официальным данным, при пожаре в лондонском Гренфелл-тауэр погибли 12 человек, однако в полиции заявляют, что число жертв, вероятно, будет расти. В больницах находятся более 70 пострадавших.

Пожар еще до конца не ликвидирован. Пожарные продолжают тушить возгорания в различных частях здания. По последним данным, спасатели добрались до верхнего этажа 24-этажного здания, однако у них еще не было возможности осмотреть все помещения в поисках пострадавших в результате пожара.

Для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне собрано уже более миллиона фунтов через краудфандинговые платформы и с помощью СМИ.

Основная часть денег собрана через краудфангдинговую платформу JustGiving. На утро четверга две петиции на сайте собрали в общей сложности 726 тыс. фунтов (более 900 тыс. долларов).

Также более 438 тыс. фунтов (557 тыс. долларов) собрано в ходе кампании, запущенной газетой London Evening Standard. Еще около 89 тыс. фунтов (113 тыс. долларов) собрано через платформу GoFundMe.

По словам авторов петиций, деньги будут использованы для помощи тем, чьи квартиры были уничтожены огнем, и людям, потерявшим в пожаре близких.

Пожар в в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

В среду с огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ — дефект электропроводки, взрыв газа, возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.