Повышение пенсионного возраста и цен на бензин ударило по рейтингам Путина и Медведева

Тем не менее Путин, как и раньше, возглавляет общий рейтинг доверия российским политикам: его поддерживают 42% россиян. В середине мая об этом заявляли 47,4% опрошенных. На втором месте в списке оказался министр обороны Сергей Шойгу — ему доверяют 16,7% респондентов. В середине мая о доверии главе Минобороны заявляли 20,8%. Третьим стал глава МИД РФ Сергей Лавров — ему доверяют 13,7% респондентов, в прошлом месяце поддержку министру выражали 16,6% россиян.

Лидером рейтинга недоверия стал глава ЛДПР Владимир Жириновский — 30,3% опрошенных заявили, что не доверили бы ему решения важных государственных дел. На втором месте в списке — премьер-министр Дмитрий Медведев: ему не доверяют 20,5% россиян. В середине мая о недоверии главе кабмина говорили 17,9% жителей. Третьим в рейтинге значится лидер КПРФ Геннадий Зюганов — о своем недоверии ему заявили 11,3%.

Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации в мае составили 47,2% и 50,7%.

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия", по данным опроса 11-17 июня, составил 45,9%. Рейтинг КПРФ — 11,8%, ЛДПР — 9,5%, "Справедливой России" — 4,9%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя итоги опроса, отметил, что усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего правительства, было зафиксировано еще в конце мая — начале июня. Причиной падения рейтингов стал рост цен на бензин и "отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию", сказал он.

Вторым фактором усиления критичности населения оказалось заявление об изменении пенсионного законодательства. Поскольку не прояснены механизмы реализации реформы, сохраняется негативное отношение к проблеме, пояснил социолог, отметив и традиционную тенденцию усиления запросов к главе государства после выборов. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и информационной кампании по разъяснению пенсионной реформы.

Опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился в мае-июне 2018 года. Было опрошено 7000 человек в 80 регионах России.

О решении правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 14 июня. Как сообщалось, реформа будет проводиться поэтапно — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин — до 65 лет, и на восемь лет для женщин — до 63 лет. Решение вызвало резкую критику в обществе, некоторые политические силы, включая внесистемную оппозицию, заявили о намерении организовать протесты против пенсионной реформы.