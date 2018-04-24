Постпредство России при ОЗХО получило ответы Лондона по ”делу Скрипаля”

Лондон через технический секретариат Организации по запрещению химического оружия передал ответы на вопросы российской стороны по ”делу Скрипаля”. Представитель России при ОЗХО назвал их в разговоре с РБК ”политизированными”.
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вечером 23 апреля получило ответы на свои вопросы по ”делу Скрипаля”, сообщил РБК представитель миссии.
”Понадобится время для их анализа. Но уже на данном этапе бросается [в глаза] крайняя политизированность полученных материалов”, — сказал сотрудник постпредства.
О том, что технический секретариат ОЗХО передал Москве ответы от британской стороны, сообщает также источник ТАСС в постоянном представительстве России при этой организации. По словам собеседника агентства, полученные материалы изучаются.