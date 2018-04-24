24.04.2018, 11:40

Постпредство России при ОЗХО получило ответы Лондона по ”делу Скрипаля”

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РБК
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Salisbury
SalisburyFoto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Лондон через технический секретариат Организации по запрещению химического оружия передал ответы на вопросы российской стороны по ”делу Скрипаля”. Представитель России при ОЗХО назвал их в разговоре с РБК ”политизированными”.

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вечером 23 апреля получило ответы на свои вопросы по ”делу Скрипаля”, сообщил РБК представитель миссии.

”Понадобится время для их анализа. Но уже на данном этапе бросается [в глаза] крайняя политизированность полученных материалов”, — сказал сотрудник постпредства.

О том, что технический секретариат ОЗХО передал Москве ответы от британской стороны, сообщает также источник ТАСС в постоянном представительстве России при этой организации. По словам собеседника агентства, полученные материалы изучаются. ​

Список вопросов по поводу отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия передала Великобритании 13 апреля. В соответствии с 9-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия, ответы на них должны были поступить в десятидневный срок. Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон также заявил, что ответы на вопросы России будут переданы и другим членам организации.

Пострадавшие от отравления нервно-паралитическим веществом Скрипали были найдены на скамейке в парке Солсбери вечером 4 марта, оттуда их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Лондон возлагает ответственность за произошедшее на Москву, указывая, что для отравления использовалось вещество ”Новичок”. Результаты исследования вещества ОЗХО подтвердили выводы Лондона. Москва причастность к инциденту в Солсбери отрицает, а результаты работы ОЗХО называет спорными.

Юлия Скрипаль выписалась из больницы 10 апреля и с тех пор на публике не появлялась. Однако от ее имени Лондон опубликовал заявление, в котором Юлия просила с уважением относиться к ситуации и не беспокоить вопросами. С представителями Москвы она также не встречалась. Сергей Скрипаль в начале апреля также вышел из критического состояния, однако остается в больнице.

ТОП

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у России до сих пор много вопросов о судьбе и состоянии здоровья Скрипалей. Он обратил внимание на ”идеальный оксфордский английский”, каким написано заявление Юлии. По его словам, у Москвы все больше причин рассматривать ситуацию со Скрипалями ”как похищение двух граждан России”.​

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