Постпредство России при ОЗХО получило ответы Лондона по ”делу Скрипаля”

Список вопросов по поводу отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия передала Великобритании 13 апреля. В соответствии с 9-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия, ответы на них должны были поступить в десятидневный срок. Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон также заявил, что ответы на вопросы России будут переданы и другим членам организации.

Пострадавшие от отравления нервно-паралитическим веществом Скрипали были найдены на скамейке в парке Солсбери вечером 4 марта, оттуда их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Лондон возлагает ответственность за произошедшее на Москву, указывая, что для отравления использовалось вещество ”Новичок”. Результаты исследования вещества ОЗХО подтвердили выводы Лондона. Москва причастность к инциденту в Солсбери отрицает, а результаты работы ОЗХО называет спорными.

Юлия Скрипаль выписалась из больницы 10 апреля и с тех пор на публике не появлялась. Однако от ее имени Лондон опубликовал заявление, в котором Юлия просила с уважением относиться к ситуации и не беспокоить вопросами. С представителями Москвы она также не встречалась. Сергей Скрипаль в начале апреля также вышел из критического состояния, однако остается в больнице.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что у России до сих пор много вопросов о судьбе и состоянии здоровья Скрипалей. Он обратил внимание на ”идеальный оксфордский английский”, каким написано заявление Юлии. По его словам, у Москвы все больше причин рассматривать ситуацию со Скрипалями ”как похищение двух граждан России”.​