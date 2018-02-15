15.02.2018, 22:00

Посольство Словении в Москве получило конверт с неизвестным порошком

 (2)
Gazeta.ru
EST
Koondamine-4
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Сотрудники посольства Словении в Москве получили конверт с неизвестным порошком, передает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в экстренных службах.

”По почте получен конверт с неизвестным порошком в посольстве Словении по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 14”, — сообщил источник.

Он также сказал, что к посольству была направлены мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Ранее конверт с порошком получили в посольстве Нидерландов в Москве. Сообщалось, что неизвестные разослали конверты с белым порошком в посольства как минимум трех иностранных государств Европы и Среднего Востока.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии