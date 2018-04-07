07.04.2018, 20:23

Посольство России в Британии просит о встрече с Борисом Джонсоном

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bbcrussian.com
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Boris Johnson
Boris JohnsonFoto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Российское посольство в Лондоне попросило о встрече посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Представитель посольства заявил, что пришло время встретиться и обсудить ход расследования по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также целых ряд других двусторонних вопросов.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — заявил пресс-секретарь посольства.

В посольстве также отметили, что считают крайне неудовлетворительным текущий уровень сотрудничества с Форин-офисом.

"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — заявил пресс-секретарь.

В МИД Британии подтвердили, что получили запрос российской стороны и ответят в ближайшее время.

После происшествия в Солсбери Борис Джонсон крайне резко высказывался в адрес России и лично Владимира Путина, сравнив его даже в одном из выступлений с Адольфом Гитлером.

Есть что скрывать?

Предложение о встрече с главой британского МИД прозвучало спустя день после того, как российское посольство резко раскритиковало Британию за отказ выдать визу Виктории Скрипаль — племяннице экс-полковника ГРУ.

Российских дипломатов не удовлетворило объяснение, что анкета на визу, поданная Викторией Скрипаль, не соответствует нормам, предусмотренным для успешного получения визы.

В посольстве России в Британии подчеркивают, что Сергея и Юлию Скрипаль по какой-то причине прячут от общественности.

"Упрямое нежелание взаимодействовать, обеспечить прозрачность и ответить на ряд вопросов означает, что Британии есть что скрывать", — говорится в заявлении посольства.

"Неудовлетворительной была реакция России, — заявили в ответ в британском МИД. — Прошло уже три недели с тех пор, как мы попросили Россию о конструктивном участии и ответе на ряд вопросов, связанных с покушением на убийство Скрипаля его дочери".

"Теперь, после неудачных попыток в ООН и организации по запрещению химического оружия на этой неделе и с улучшением состояния жертв, они, похоже, перешли к другой диверсионной тактике", — добавили в Форин-офисе.

Скрипали поправляются

Отравление Скрипаля привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, двойного агента, осужденного в Москве за госизмену, и его дочь Юлию обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Британские власти считают, что против Сергея и Юлии Скрипалей могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Российские власти категорически отрицают всякую причастность к нападению.

В пятницу стало известно, что лечение Сергея Скрипаля дает результаты, его состояние быстро улучшается.

"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим", — говорится в заявлении главного врача Окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

В четверг, 5 апреля, полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль. В нем она поблагодарила людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она находится.

Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не сообщала.

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