Посол России в Лондоне о действиях Британии: мы таких вещей не прощаем

Москва не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать по делу Сергея Скрипаля, передает РИА ”Новости” заявление посла России в Великобритании Александра Яковенко.

”Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем. Будем вести очень активную работу, естественно, в рамках правового поля”, — сказал он.

Яковенко добавил, что Лондон так и не привел каких-либо фактов по делу Скрипаля.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение об ответе Лондону принималось обдуманно.