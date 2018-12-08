08.12.2018, 09:40

После давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек, 6 погибших

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Gazeta.ru
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Itaalia kiirabi
фото иллюстративноеFoto: ANDREAS SOLARO, AFP/Scanpix

В результате паники и давки на концерте в ночном клубе в итальянском городе Анкона госпитализировали около 60 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пожарной службы.


По его словам, пожарные помогали выводить посетителей из заведения, к настоящему времени их работа на месте происшествия завершена.

”Число погибших на данный момент составляет шесть. Теперь там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента. Нам сообщили, что в больницы доставлено около 60 человек”, — сказал представитель пожарной службы.

Также итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами давки в ночном клубе стали пятеро несовершеннолетних подростков и женщина.

Ранее сообщалось, что в Италии при давке в ночном клубе погибли шесть человек.

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