После давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек, 6 погибших



По его словам, пожарные помогали выводить посетителей из заведения, к настоящему времени их работа на месте происшествия завершена.

”Число погибших на данный момент составляет шесть. Теперь там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента. Нам сообщили, что в больницы доставлено около 60 человек”, — сказал представитель пожарной службы.

Также итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами давки в ночном клубе стали пятеро несовершеннолетних подростков и женщина.

Ранее сообщалось, что в Италии при давке в ночном клубе погибли шесть человек.