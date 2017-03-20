Порошенко заявил о полной потере Украиной контроля над Донбассом из-за блокады

Президент Украины Петр Порошенко признал, что из-за блокады Донбасса Украина полностью утратила контроль над этой территорией. Об этом глава заявил на заседании Совета регионального развития.

"В результате блокады Украина потеряла свое влияние на собственной территории. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, бюджету", — сказал глава государства.

Порошенко также в очередной раз заявил, что Россия оказывает влияние на ситуацию в Донбассе. По словам президента, которые приводит телеканал "112 Украина", блокада Донбасса является спецоперацией по его вытеснению в состав России.

Как отметил украинский лидер, организаторы блокады показали себя "как непревзойденные мастера политического пиара". Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв, но организаторы блокады обманывали общество", — сказал президент, которого цитирует УНН.

По версии Порошенко, на упомянутой территории невозможна блокада, так как там "дырка на границе, в том числе и из РФ — сотни километров". "На самом деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы с украинского Донбасса в Российскую Федерацию", — сказал президент.

Глава государства также пояснил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о временном приостановлении транспортного сообщения "с оккупированными территориями" имело "вынужденный характер" и "только прекратило хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну". "Блокадники добились того, что создали все основания, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы, разграблены, и мы не имеем права принимать продукцию от предприятий, которые захвачены боевиками. И именно об этом решение СНБО", — констатировал Порошенко.

На заседании в понедельник, 20 марта, Петр Порошенко также сообщил, что в результате войны на востоке Украины больше всего пострадала промышленность, однако, по его словам, она постепенно начинает восстанавливаться. По данным президента, "потеряно до 20% индустриального потенциала страны".

Комментируя решение Международного валютного фонда (МВФ) отложить обсуждение антикризисной программы Украины, Порошенко заявил, что Киев в ближайшее время рассчитывает получить очередной транш кредита. Он связал с последствиями блокады перенос рассмотрения вопроса о выделении Украине транша в размере 1 млрд долларов. "Сегодня буду проводить интенсивные переговоры с Минфином, Нацбанком и премьером (Владимиром Гройсманом) для того, чтобы исправить те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов. Мы должны объединиться, чтобы получить транш" (цитата по ТАСС), — заявил Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что транспортная блокада Донбасса нанесла удар по энергетике, металлургии, бюджету, создала дополнительные риски для национальной валюты. "Мы найдем решение, но для этого нужны время и деньги", — сказал он.

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые некоторыми народными депутатами, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В результате Украина лишилась угля, в феврале Киев ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики.

Организаторы блокады сначала объясняли свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, но затем потребовали прекращения всех торговых связей с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

27 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с совместным заявлением, в котором объявили о вынужденном решении ввести с 1 марта внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях, что и было сделано. Президент Украины заявил, что это решение является доказательством "оккупации Россией" Донбасса. На прошлой неделе Киев решением СНБО временно приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.