Порошенко призвал дожать Россию для введения миротворцев в Донбасс

Для введения миротворческой миссии на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса необходимо согласие Российской Федерации, указал президент Украины Петр Порошенко. Россию надо "дожать", призвал он. Утром глава МИД Германии сообщил, что после начала миротворческой миссии ООН с России могут снять часть европейских санкций.

"Для того чтобы ввести в Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима лишь одна вещь — дожать Россию", — заявил Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. (Цитата по "Интерфаксу").

Глава государства напомнил о существовании нескольких позиций по имплементации его предложения о введении миротворческой миссии в Донбассе. По его оценке, наиболее реальным шагом для достижения мира в Донбассе является введение миротворческой миссии.

"Не какой-то экзотической: миротворцы не должны быть эскортом сервиса вдоль линии столкновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на не контролированном участке украино-российской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины", — подчеркнул Порошенко.

По словам президента, по большинству других позиций можно вести диалог и искать компромисс. В том числе по части стран-участниц миротворческой миссии.

Ранее в Киеве настаивали, что среди миротворцев не должно быть россиян.

В начале сентября стало известно, что Россия по поручению президента Владимира Путина направила Совбезу ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда глава германского МИД Зигмар Габриэль выступил с предложением считать ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс первым шагом к снятию антироссийских санкций.