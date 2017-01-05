Президент Украины Петр Порошенко решил не посещать традиционный украинский ланч в Давосе (Швейцария), который в рамках Всемирного экономического форума организует фонд бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом в четверг, 5 января, сообщает ”Левый берег”.

По информации издания, такое решение глава государства принял после публикации в газете The Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями об урегулировании конфликта между Украиной и Россией. ”Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет”, — приводит ”Левый берег” слова источника в МИД Украины.

В конце декабря 2016 года ряд депутатов Верховной Рады Украины подвергли резкой критике статью Пинчука в газете The Wall Street Journal, где он призывает к ”болезненным компромиссам” ради мира с Россией исходя из сложившихся реалий. Одним из таких шагов бизнесмен назвал признание местных выборов в Донбассе.

Комментируя статью, депутат Игорь Мосийчук заявил, что ”олигарх Виктор Пинчук предлагает капитулировать перед Россией, смириться с оккупацией Крыма и провести выборы в ДНР и ЛНР”, и предложил отстранить его тестя Леонида Кучму от участия в мирных переговорах. Другой парламентарий Игорь Луценко назвал Пинчука врагом, который ”хочет видеть Украину колонией Москвы”.

Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

В этом году Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.