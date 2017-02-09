Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.

Об этом президент Украины сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг, 9 февраля, передает ТАСС.

"В ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы (Порошенко и Трамп — прим. ред.) договорились, что министр иностранных дел Павел Климкин посетит Вашингтон, где проведет необходимые переговоры", — сказал он.

По словам Порошенко, соответствующая договоренность была достигнута в ходе "продуктивного, конструктивного и дружественного" телефонного разговора с Трампом 5 февраля. Тогда, отметил Порошенко, "мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества", в том числе по вопросам Крыма и Донбасса, "и координацию наших действий в этом направлении".