16.10.2018, 07:58

Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине

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Lenta.ru
EST 7
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mikhail Palinchak, Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская авиация совершает налеты на территорию страны. Об этом он написал в своем Facebook, комментируя совместные военные маневры с государствами-членами НАТО ”Чистое небо — 2018”.

”Учения нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой”, — отметил украинский лидер, не уточнив, где и когда якобы совершались авиаудары.

Он подчеркнул, что Киев не ”спрашивает у России, что мы должны делать на своей земле”.

”Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши американские партнеры и партнеры по НАТО”, — заявил Порошенко.

Учения ”Чистое небо — 2018” начались на Украине 8 октября, сообщает УНИАН. В 12-дневных маневрах принимают участие девять стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина.

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