Польские СМИ: Латвию делят "шесть кухарок"

В ходе предвыборной кампании, пишет издание, латвийские партии злоупотребляли обвинениями друг друга в связях с Кремлем. "Долгое время значительная часть правящего класса Латвии не включала "популистскую и антисистемную" партию Кайминьша KPV LV в коалицию. По той же самой причине, по которой "за бортом" оставалась партия "От сердца Латвии" бывшего госконтролера Ингуны Судрабы. "Проект Кремля", — писали на Фейсбуке деятели "Единства" и националисты, которых беспокоила растущая поддержка Кайминьша. Националисты шли еще дальше и обвиняли в связях с Москвой даже "Новую консервативную партию", которая переманила к себе их электорат".

А теперь, иронизирует издание, все "остыли" и хотят сотрудничать друг с другом. И кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш убежден, что разговоры с "проектом Кремля" KPV LV были "очень конструктивными".

Идея создать коалицию из шести "латышских" партий вызывает у авторов скепсис. "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść" ("где шесть кухарок, там нечего есть"), — приводят они польскую поговорку. Впрочем, выражает надежду Przegląd Bałtycki, государством будет управлять все-таки не кухарка, а опытный политик. Пока не ясно, кто это будет, но ясно, что бразды правления ему будет держать куда сложнее, чем Марису Кучинскису.

В коалицию, считает авторы, в итоге войдут пять партий; помимо "Согласия" в оппозиции останется Союз "зеленых" и крестьян. Виновата в этом личная неприязнь Борданса к мэру Вентспилса Лембергсу и чрезмерная самоуверенность премьера Кучинскиса, который не уделял достаточного внимания предвыборной агитации.

Партия "Согласие", считает издание, теряет свои позиции и скоро совсем их потеряет. Латышские фамилии в списке не помогли ей набрать достаточное количество латышских избирателей, придерживающихся социал-демократических воззрений. Возможно, прогнозирует издание, появится какая-нибудь латышская либеральная партия, защищающая интересы нацменьшинств, и перетянет голоса русских избирателей. Возможно, русскоязычные избиратели радикализируются и дотянут партию Жданок до пятипроцентного барьера. Впрочем, отмечает издание, "даже весенняя школьная реформа, ликвидировавшаяся образование на русском языке в средней школе, русского медведя не разбудила".