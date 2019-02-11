Польша купит у США новые ракетные системы на 414 млн долларов

Польша закупит у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов (примерно 365 млн евро). Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак журналистам в воскресенье, 10 февраля, пояснив, что сделка будет подписана 13 февраля. Установки "значительно повысят боеспособность польской армии", отметил Блащак.

В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отмечало ведомство.