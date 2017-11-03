Полиция Великобритании начала расследование против обвиненного в домогательствах Кевина Спейси

Полиция Великобритании начала расследование против американского актера Кевина Спейси, которого ряд представителей киноиндустрии обвинил ранее в сексуальных домогательствах. О начале расследования сообщил британский телеканал Sky News.

Эту информацию подтверждает The Guardian. Офицеры из отдела Скотленд-Ярда по расследованию сексуальных преступлений и случаев жестокого обращения с детьми расследуют заявление о сексуальном насилии над мужчиной в 2008 году в Лондоне.

По данным полиции, изнасилование случилось в Ламбете — одном из лондонских боро. "1 ноября полиция лондонского Сити направила заявление о случае сексуального насилия Службе столичной полиции, — сообщил в пятницу, 3 ноября, пресс-секретарь Скотленд-Ярда. — Предполагается, что в 2008 году в Ламбете мужчина изнасиловал другого мужчину. Офицеры из команды по расследованию сексуальных преступлений и случаев жестокого обращения с детьми ведут следствие".

В столичной полиции (Metropolitan police) отказались подтвердить личность предполагаемого насильника. Но The Guardian заключает, что речь идет именно о Спейси. В то время он работал художественным руководителем театра "Олд Вик" в Лондоне.

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда сообщил, что в связи с расследованием пока не производилось никаких арестов. Также в полиции отказались комментировать сообщение The Sun о том, что заявитель якобы был опрошен полицейскими.

По данным таблоида, предполагаемой жертве на момент происшествия было 23 года. Пострадавший якобы попросил Спейси помочь ему с карьерой. Актер пригласил его выпить к себе домой. По данным источника The Sun, молодой человек курил травку вместе со Спейси, после чего потерял сознание.

Когда он пришел в себя, то увидел, что Спейси занимается с ним оральным сексом, и попросил прекратить. Затем молодой человек сбежал из дома актера. Спейси попросил его никому не рассказывать о случившемся. В результате пострадавший связался с полицией только в минувший вторник, когда уже всплыл целый ряд историй о приставаниях оскароносного актера к мужчинам.

Ранее о домогательствах Спейси рассказали CNN на условиях анонимности восемь его партнеров по сериалу "Карточный домик". По словам одного из них, Спейси создал "токсичную среду для молодых мужчин, которые должны были работать с ним в команде, в том числе для актеров из массовки".

До этого еще трое мужчин разных возрастов, профессий и национальностей заявили, что Спейси их домогался. В частности, британский бармен Даниэль Бил рассказал, как в 2010 году актер обнажился перед ним прямо на улице. Спейси присел рядом с ним, расстегнул ширинку и показал половой член. "Большой, правда?" — поинтересовался актер.

Первым о домогательствах Спейси заявил актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп. Инцидент, о котором он рассказал, произошел в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет и он только начинал свою карьеру в кино.

После этого Спейси принес извинения за это происшествие и признался в том, что его влечет к мужчинам. "Близкие люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин, и у меня были романтические отношения с ними, и теперь я предпочитаю жить как открытый гей", — написал 58-летний актер, который получил две премии "Оскар" за роли в детективе Брайана Сингера "Подозрительные лица" и картине Сэма Мендеса "Красота по-американски.

После возникновения скандала вокруг Спейси съемки "Карточного домика" были приостановлены, а затем полностью прекращены. Организаторы премии "Эмми" заявили, что отказываются чествовать актера, несмотря на то что о его награждении уже было объявлено. Также упоминание о Кевине Спейси вырезали из очередного эпизода сериала "Это мы".

Сам обвиненный в харрасменте актер сообщил, что намерен взять паузу для осмысления ситуации и лечения.