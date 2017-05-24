Полиция: теракт в Манчестере был организован группой лиц

Британская полиция подтвердила, что взрыв в комплексе "Манчестер Арена" был организован группой лиц, и смертник, взорвавший себя на концерте, действовал не один.

"Понятно, что речь идет о сети", — заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что нападение в Манчестере было более проработанным, нежели другие атаки, с которыми сталкивались власти.

"Кажется, вероятным, что он сделал это не в одиночку" — заявила она.

В общей сложности по делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника Салмана Абеди.

Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел в понедельник вечером.

Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

Как стало известно Би-би-си, незадолго до взрыва Абеди приехал в Англию из-за границы. Газета Times уточняла, что мужчина вернулся из Ливии.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с "серьезного" до максимального "критического".

Наравне с полицией патрулировать улицы британских городов будут 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям будет приставлена дополнительная охрана.