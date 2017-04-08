Полиция Стокгольма считает, что арестовала водителя грузовика

Шведская полиция объявила, что арестованный после нападения в Стокгольме мужчина является предполагаемым водителем грузовика, наехавшего на людей.

Имя арестованного не называется. Согласно шведским СМИ, он — гражданин Узбекистана, но власти пока не подтвердили эту информацию.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик выехал на пешеходную улицу, сбивая людей, и врезался в витрину торгового центра. По меньшей мере четыре человека погибли и 15 получили ранения.

Водитель бежал. Арест, о котором идет речь, был произведен позже на севере шведской столицы.

"Мужчина был арестован как исполнитель преступления […], то есть водитель" — цитирует заявление полиции Рейтер.

Представитель полиции добавил, что у арестованного могли быть сообщники, но властям о них пока ничего не известно — однако шведские СМИ со ссылкой на источники пишут о втором задержанном, который контактировал с подозреваемым.

Шведский премьер-министр назвал произошедшее в центре Стокгольма террористической атакой.

Грузовик, использовавшийся для нападения, был угнан в центре Стокгольма около трех часов дня по местному времени. Он принадлежал местной пивоварне Spendrups. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма — Дроттнинггатан — снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

По неподтвержденным данным, в грузовики нашли взрывчатые вещества, однако неясно, использовались ли они при нападении.