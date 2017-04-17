Полиция США разыскивает убийцу, который транслировал смерть своей жертвы в Facebook Live

Полиция американского города Кливленд (штат Огайо) объявила в розыск мужчину по имени Стив Стивенс, который застрелил человека, транслируя убийство в прямом эфире через приложение Facebook Live. Об этом сообщает портал Cleveland.com со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

На видеозаписи, которая была удалена примерно через три часа после публикации, запечатлен момент, когда Стивенс с близкого расстояния расстреливает пожилого человека в районе Гленвилл на востоке Кливленда. Спустя некоторое время на странице подозреваемого появилось новое видео, в котором он утверждал, что от его рук погибло много людей.

Достоверность информации о том, что Стивенс может быть причастен к другим убийствам, в полиции пока не подтверждают.

Власти Кливленда распространили в интернете приметы подозреваемого: это темнокожий мужчина весом примерно 108 килограммов, который носит бороду. В видео с убийством на нем была надета темная футболка поло. Местные правоохранители предупреждают, что Стивенс крайне опасен и, скорее всего, вооружен.

По имеющимся данным, он перемещается на автомобиле. Полиция просит жителей города проявлять бдительность и в случае обнаружения подозреваемого немедленно звонить в службу "911".

Facebook Live — функция прямой видеотрансляции, которую социальная сеть Facebook запустила в апреле 2016 года. Благодаря ей пользователи могут создавать видеоролики, сообщения и передавать их друг другу в реальном времени.