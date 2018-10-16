16.10.2018, 15:31

Полиция по всей России покупает системы мониторинга соцсетей, чтобы искать экстремизм ”не выходя из рабочего кабинета”

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rus.delfi.ee
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Häkkerid nõudsid Tartu firmalt lunaraha.
Häkkerid nõudsid Tartu firmalt lunaraha.Foto: Tanel Meos

Во многих регионах госорганы закупают системы для поиска контента в соцсетях. Это связано с законопроектом, который внесла Ирина Яровая, пишет "Медуза".

18 октября Управление МВД по Тверской области подведет итоги тендера на приобретение поисковой системы мониторинга и анализа информации, размещенной в социальных сетях. За программу, которая будет искать информацию в ”ВК”, региональная полиция готова платить 338 тысяч рублей в месяц.

Это не первая закупка такого рода — ранее аналогичные конкурсы провели управления полиции в Ивановской, Костромской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях и Пермском крае, а также администрации Курганской и Орловской областей.

Практически все заказчики предъявляют одинаковые требования к необходимой им системе. Полицию интересует только соцсеть ”ВКонтакте”. Cистема должна проводить ежедневный мониторинг по заданным ключевым словам, а также уметь искать в архиве информации, публично размещенной в аккаунтах с момента появления ”ВК” в октябре 2006 года. В частности, указывается, что в поиск могут включать разделы ”главное в людях”, ”отношение к курению” и ”отношение к алкоголю”.

Система поиска может понадобиться полицейским после принятия Госдумой новых поправок в закон ”Об информации и защите информации”. Их предложила Ирина Яровая; 11 октября законопроект прошел первое чтение. Поправки позволяют государству до решения суда блокировать сайты или страницы в соцсетях, на которых детей склоняют к противоправным действиям; среди прочего упоминаются ”группы смерти” и ”колумбайн-сообщества”.

Систему мониторинга разработали в Перми. Ее производители организовывали тренинги для полицейских по поиску экстремистского контента

Победителем всех тендеров стала пермская компания ”Сеуслаб”. Как сообщает она сама на своем сайте, компания ”с 2012 года ведет успешную деятельность в сфере разработки программно-аппаратных решений, предназначенных для защиты российской государственности и культуры”.

Основатель компании Евгений Рабчевский начал разработку поисковой системы ”Сеус” в 2006 году, когда был студентом физического факультета Пермского госуниверситета. Сейчас программа представляет собой архив всего контента, размещенного в ”ВК”, который ежечасно обновляется. В архив включаются пользовательские данные, посты в группах и на стенах; система сохраняет сообщения, находящиеся только в открытом доступе, но при этом хранит и удаленные посты. Искать сообщения можно по конкретному региону или населенному пункту (впрочем, система ориентируется на данные, которые пользователь сам указал в своем профиле). Пока ”Сеус” умеет искать только по ”ВКонтакте” — однако компания обещает начать архивацию информации из ”Одноклассников”, а также из Telegram; в частности, в презентации ”Сеуслаб” указывается, что у ”Сеуса” будет ”возможность деанонимизировать” авторов телеграм-каналов.

Первоначально Рабчевский планировал продавать данные из ”ВК” коммерческим компаниям, которые получили бы возможность таргетировать рекламу для конкретных пользователей, а также следить за упоминаниями компании в социальных сетях. Однако с 2017 года ”Сеуслаб” начала предлагать использование поисковой системы госорганам — чтобы искать противоправный контент, а также пользователей, вовлеченных ”в протестные и националистические движения” и в ”социально опасные субкультуры”. В качестве примера этих ”субкультур” компания приводила суицид, ”Колумбайн”, ”Скулшутинг” (видимо, имеются в виду массовые расстрелы в школах), ”А. У. Е.”, сатанизм.

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Летом 2018 года ”Сеуслаб” провела серию тренингов по поиску и мониторингу экстремистских материалов в ”ВК” — в них, как сообщается на сайте компании, принимали участие сотрудники региональных Центров ”Э”, которые учились ”находить как экстремистский контент, так и самих злоумышленников не выходя из рабочего кабинета”. Приводит ”Сеуслаб” и отзывы полицейских, проходивших обучение. ”Раньше мы фактически шли с топором на танк. Приходилось вручную перебирать большие массивы информации, искать и анализировать каждую страничку в „ВК”, — говорит один из них. — Но ситуация поменялась. Благодаря учебному курсу мы научились использовать возможности поисковой системы „Сеус” на максимум. Эффективность нашей работы по выявлению экстремистской деятельности во „ВКонтакте” повысилась в несколько раз”.

Начав сотрудничество с правоохранительными структурами, ”Сеуслаб” также занялась благотворительностью — помогла средней школе в небольшом поселке Лямина Чусовского района Пермского края. ”Геннадий Николаевич Зайцев попросил оказать содействие школе, ну и мы откликнулись, потому что сами болеем за отечество наше”, — рассказывал в одном из репортажей Евгений Рабчевский (в нем же рассказывалось, как, занимаясь в ”юнармейских” классах, ученики и ученицы ”учатся держать автоматы”). Геннадий Зайцев — выпускник этой школы и почетный гражданин Пермского края, а кроме того — ветеран спецслужб: он был первым командиром антитеррористического подразделения ”Альфа”, созданного в 1974 году по приказу председателя КГБ Юрия Андропова.

Среди совладельцев ”Сеуслаб” — фигуранты уголовных дел о коррупции и нелегальных азартных играх

Кроме Рабчевского совладельцами ”Сеуслаб” являются еще два человека. Оба имели опыт общения с полицией.

Виктор Помогаев, которому принадлежит треть IT-компании, фигурировал в уголовном деле в отношении управляющего филиалом банка ВТБ в Перми Сергея Карасева. В 2011 году Карасева осудили на три с половиной года за злоупотребление полномочиями. Одним из эпизодов обвинения был кредит, который банкир согласился выдать компании, открывавшей в регионе магазины ”Пятерочка”, только при условии, что в число соучредителей будет включен Виктор Помогаев. В тот момент Помогаев был студентом Пермского госуниверситета и проходил в ВТБ практику.

Другим совладельцем ”Сеуслаб” в конце 2015 года стал Андрей Краснов — ему также принадлежит компания ”Парад”. В 2014 году полиция Тверской области изъяла у ”Парада” несколько десятков торговых терминалов ”Победа” — оборудование для организации так называемых лотерейных клубов ”лотереи „Победа””. У полиции и активистов ”Общероссийского народного фронта” регулярно возникали претензии к лотерее ”Победа”: по их мнению, она похожа на обычные игровые автоматы.

В ”Сеуслаб” не ответили на вопросы ”Медузы”.

”Сеуслаб” не единственные, кто разрабатывает систему мониторинга. Среди их конкурентов — компания, близкая Михаилу Ковальчуку, и проект администрации президента

Существуют и другие компании, предоставляющие услуги мониторинга соцсетей государству. Так, в 2018 году правительство Новгородской области, управление МВД по Республике Хакасия и Ярославский госуниверситет начали использовать систему ”Демон Лапласа”, которая собирает открытую информацию в пяти соцсетях — ”ВК”, фейсбуке, твиттере, ”Одноклассниках” и ”ЖЖ”. Утверждается, что система позволяет ”оперативно узнавать о готовящихся акциях протеста, не согласованных должным образом с органами государственной власти, фиксировать накал межнациональных отношений, а также находить в сети Интернет пользователей, распространяющих экстремистский контент”. Разработал ее новгородский ”Центр исследований легитимности и политического протеста”, принадлежащий предпринимателю Евгению Венедиктову.

Еще одну систему мониторинга соцсетей — она называется Iqbuzz — разрабатывает компания, принадлежащая венчурному фонду бизнесмена Ульви Касимова. Касимов — бывший топ-менеджер компании ”Лентрансгаз”, которую тогда возглавлял Сергей Фурсенко (нынешний президент ”Зенита”) и бывший замдиректора Курчатовского института Михаила Ковальчука. Среди клиентов Iqbuzz — администрации Башкирии, Приморского края, Липецкой, Нижегородской и Тульской областей.

Наконец, находящаяся в разработке система мониторинга ”Инцидент менеджмент” позволяет отслеживать информацию и реакцию пользователей на действия властей в пяти социальных сетях — ”ВКонтакте”, фейсбуке, инстаграме, твиттере и ”Одноклассниках”. Как летом 2018 года сообщало издание РБК, этот проект курирует непосредственно администрация президента. ”Акцент на соцсети — инициатива Кириенко, — говорил один из источников РБК, близкий к Кремлю. — Он с момента своего прихода в администрацию президента говорит об этом”.

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