Полиция Германии установила причастность медбрата к убийству 84 пациентов

В ФРГ новое расследование в отношении осужденного в 2015 году серийного убийцы Нильса Хёгеля, работавшего медбратом, подходит к завершению, установлена его причастность к смерти более 80 человек, сообщает в понедельник газета Bild.

По ее данным, на сегодняшний момент следствию удалось установить, что Хёгель ответственен за убийство 84 пациентов в городах Дельменхорст и Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) в период с 2000 по 2005 гг. Это самое большое число серийных убийств, совершенных в ФРГ одним человеком после Второй мировой войны.

Отмечается, что специальная комиссия полиции работала по делу Хёгеля три года. По словам представителя полиции, результаты следствия поражают.

В феврале 2015 года суд признал виновным мужчину в убийстве шести пациентов, его приговорили к пожизненному заключению. На суде обвиняемый признался, что в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге вызвал остановку сердца у 90 пациентов.

Бывший медбрат, по его признанию, делал смертельную инъекцию, чтобы пациенты попали в реанимацию. Затем начинал их реанимировать. Следствие считает, что таким образом он хотел создать себе репутацию медика, который спасает пациентов, находящихся при смерти. Свое первое убийство медбрат совершил в феврале 2000 года в клинике города Ольденбург, а последнее убийство — 24 июня 2005 года.

Преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции. Медбрат был осужден на 7,5 лет за покушение на убийство.

Тем не менее масштаб преступлений стал ясен только десять лет спустя. Полиция продолжила изучать дела умерших пациентов клиник, где работал Хёгель. Власти эксгумировали более 100 тел и нашли в них следы лекарств.