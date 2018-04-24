24.04.2018, 13:55

Полиция допрашивает Алика Минасяна, наехавшего на пешеходов в Торонто


bbcrussian.com
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36149820Foto: Aaron Vincent Elkaim, The Canadian Press/PA Images

Полиция Торонто допрашивает человека, который в понедельник выехал на тротуар в арендованном автофургоне, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения.

Подозреваемым, как сообщается, оказался 25-летний Алек Минасян. По словам полиции, до сих пор он не привлекал внимания властей.

Судя по всему, он совершил наезд на пешеходов преднамеренно, хотя его мотивы остаются неясными.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал произошедшее трагическим и жестоким нападением, которое вызвало у него глубокую печаль.

Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено. Однако расследование еще продолжается и делать какие-то определенные выводы пока преждевременно.

Пресса хвалит полицейского, задержавшего Минасяна, за то, что во время напряженного противостояния с нападавшим он не открыл огонь, несмотря на то, что Минасян утверждал, что он вооружен.

В эфире Си-би-си показали видео с мужчиной, который направляет предмет, напоминавший пистолет, на полицейских и кричит: "Убейте меня!"

Далее полицейский приказывает мужчине: "На землю!" Подозреваемый отвечает, что у него есть пистолет, после чего полицейский повторил: "Мне все равно. На землю!" После этого мужчину задерживают без единого выстрела.

"Полиция Торонто и службы оперативного реагирования без колебаний действовали перед лицом опасности, и я хочу поблагодарить их за их мужество и профессионализм" — написал у себя в "Твиттере" премьер-министр Джастин Трюдо.

Минасяну будут предъявлены официальные обвинения в суде во вторник утром по местному времени.

Как развивались события?

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени (17:30 по Гринвичу) в понедельник, 23 апреля, в районе улиц Янг-стрит и Финч-авеню.

Как сообщают очевидцы, водитель на протяжении 2 километров на большой скорости ехал по тротуару вдоль Янг-стрит, сбивая людей.

Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал Би-би-си, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина выехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на троуар вновь.

На фотографиях с места происшествия видны полицейские с автоматичесаими винтовками и медики, которые помогают раненым. Очевидец в "Твиттере" сообщил, что видел на месте происшествия трупы.

Другой очевидец говорит, что водитель наезжал на всех и всё, что преграждало ему путь по тротуару: "Он наезжал на людей, на пожарные гидранты, почтовые ящики…"

По его словам, водитель также сигналил пешеходам.

Что известно о подозреваемом?

Задержанного зовут Алек Минасян. Ему 25 лет.

По словам Сондерса, задержанный ранее не попадал в поле зрения полиции и, насколько известно, не был связан с какими-либо террористическими группировками.

Подозреваемый жил в пригороде Ричмонд-Хилл на севере Торонто.

В прошлом он ходил в спецшколу для детей с проблемами в развитии, говорят его бывшие одноклассники.

В средней школе Торнли он часто ходил повесив голову и крепко сжав руки в замок, а также издавал мяукающие звуки, сказала в интервью агентству Рейтер его бывшая одноклассница Ширин Чами. Но при это он, по ее словам, не проявлял склонности к насилию.

"Он мало с кем общался, но, насколько я помню, он был совершенно безобидным", — добавляет она.

Ари Блафф, который также учился вместе с Минасяном, говорит, что у того было мало друзей.

"Я помню, что он ходил по коридорам в одиночестве или же сидел в столовой сам по себе", — сказал Блафф в интервью Си-би-си.

После школы Минасян учился в колледже Сенека, на севере Торонто, неподалеку от того места, где он в понедельник убил 10 человек.

Компания Ryder, у которой Минасян арендовал автофургон, заявила, что предоставила полиции всю имеющуюся у нее информацию об этом человеке.

Мэр Торонто Джон Тори призвал жителей города к спокойствию.

"Этот трагический инцидент не отражает того, как мы живем в этом городе и кто мы такие", — сказал мэр.

Белый дом по следам инцидента распространил заявление в котором говорится, что США выражают поддержку народу Канады и готовы оказать любую помощь, которая может потребоваться Канаде.

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