Полицейские ликвидировали подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Сообщается, что 29-летний Шериф Шекат укрывался на одном из складов в квартале Мэно. Он был убит после того, как вступил в перестрелку с полицейскими. Никто из стражей порядка не пострадал.

Вечером во вторник 29-летний мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Подозреваемый в атаке — уроженец Страсбурга по имени Шериф Шекат. известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения, говорится в заявлении префектуры полиции региона Гранд-Эст.