Поклонскую собираются лишить поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", — сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в руководстве фракции.

Что касается ее второго поста — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы, — вопрос о целесообразности снятия с него Поклонской пока обсуждается. "Окончательного решения еще нет", — сообщили агентству. "Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть", — пояснил представитель парламентского большинства.

Как ранее сообщал "Интерфакс", вопрос об ответственности Поклонской, вопреки решению фракции проголосовавшей в первом чтении против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, предполагалось рассмотреть, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию. Во вторник сессия открылась.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая высказалась "против" при голосовании за законопроект. Остальные единороссы — 328 депутатов — были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.