Погибший в Донбассе сотрудник ОБСЕ оказался гражданином США

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области (на территории, подконтрольной ополченцам) погиб гражданин США. Об этом «Интерфаксу» стало известно от источника в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР.

«В результате взрыва погиб гражданин США, ранения получили граждане Германии», — сказал собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на источник в миссии сообщает, что погибший был медиком. «Экипаж — из Стаханова. Погибший — врач по специальности», — сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье, 23 апреля, стало известно, что одна из машин, входивших в патруль СММ ОБСЕ, подорвалась на фугасе при следовании из Славяносербска в Сокольники в районе села Пришиб. В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики «Интерфаксу» сообщили, что экипажи передвигались по второстепенным дорогам, что не разрешается действующим мандатом маршрута.

В Министерстве госбезопасности ЛНР заявили РИА Новости, что, по официальной версии ведомства, подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ранее об этом говорил и источник в республиканских силовых структурах. По сведениям МГБ, диверсанты прибыли в район Авдеевки 10 апреля.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что гибель сотрудника ОБСЕ стала шоком для организации. Он призвал провести тщательное расследование инцидента и наказать виновных.