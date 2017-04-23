Погибший при взрыве сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином Британии

Погибший в результате подрыва автомобиля сотрудник СММ ОБСЕ в Донбассе оказался гражданином Великобритании Джозефом Стоуном, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”В результате взрыва мины … погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось”, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что погибший сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином США.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал расследовать подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в самопровозглашенной Луганской народной республике и привлечь виновных к ответственности.