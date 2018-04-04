Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей" перепутал направление эвакуационного выхода

Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" перепутал направление эвакуационного выхода. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

"При эвакуации людей и недопущении распространения пожара на торговые площади, к сожалению, пострадало три сотрудника федеральной противопожарной службы. Кроме того, при проведении разведки был обнаружен один погибший, работник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону", — сказал Денисов журналистам.

По его словам, загорание произошло на шестом этаже ТЦ в складских помещениях.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы один человек погиб, двое пострадали.