04.04.2018, 16:10

Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей" перепутал направление эвакуационного выхода

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Интерфакс
EST 1
Moskva
MoskvaFoto: GRIGORY DUKOR, REUTERS

Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" перепутал направление эвакуационного выхода. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

"При эвакуации людей и недопущении распространения пожара на торговые площади, к сожалению, пострадало три сотрудника федеральной противопожарной службы. Кроме того, при проведении разведки был обнаружен один погибший, работник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону", — сказал Денисов журналистам.

По его словам, загорание произошло на шестом этаже ТЦ в складских помещениях.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы один человек погиб, двое пострадали.

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