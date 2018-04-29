Подсчитан объем ”русских денег” в британских офшорах

Граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов, подсчитала лондонская неправительственная организация Global Witness.

По ее данным, указанная сумма в пять раз больше, чем объем денег, которые россияне держат в банках самой Великобритании. Из 47 миллиардов долларов 41,5 миллиарда лежит на счетах Британских Виргинских островов.

Британские офшоры, по подсчетам Global Witness, третья по популярности после Кипра и Нидерландов территория, где россияне хранят деньги.

The Times 26 апреля сообщила, что британские власти планируют назвать имена российских олигархов, которые держат деньги на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Парламент Великобритании 2 мая рассмотрит проект закона, который позволит раскрыть личности владельцев активов. По словам члена Консервативной партии Эндрю Митчелла, цель законопроекта — убедиться, что ”под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели”.