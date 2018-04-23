Подарит ли Россия комплексы С-300 Сирии и к чему это может привести?

После авиаударов США, Британии и Франции по территории Сирии российские власти вновь заявили о поставках Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит". В СМИ и соцсетях сообщают, что поставки могут начаться уже в ближайшее время.

Первым о готовности Москвы рассмотреть этот вопрос сообщил начальник главного оперативного управления генштаба России Сергей Рудской. Его заявление прозвучало сразу же вслед за военной операцией США и их союзников 14 апреля.

Через несколько дней глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет никаких моральных обязательств отказываться от поставок С-300 Дамаску.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на свои источники, что поставка "Фаворитов" может начаться уже в ближайшее время. По данным издания, она будет осуществляться на безвозмездной основе, так как у сирийской стороны нет средств на оплату ЗРК, а предоставлять Дамаску кредит Москва не планирует.

Между тем, в соцсетях появились сообщения от израильских источников о том, что Россия уже доставила комплексы в сирийский порт Тартус, а во время разгрузки судна якобы была применена дымовая завеса. Никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало. Проверить ее не представляется возможным.

Кремль информацию о возможных поставках "Фаворитов" не комментирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал лишь, что ракетный удар США по Сирии и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что вопрос о поставках С-300 Дамаску еще не решен, но при этом отметил, что Россия не собhttps://twitter.com/WaelAlRussi/status/986633213710827520/ирается делать из этого тайны. "Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", — сказал он.

"Противодействовать угрозе"

Наибольшую озабоченность по поводу поставок российских зенитно-ракетных комплексов в Сирию высказывают в Израиле.

Как заявил экс-глава израильской военной разведки Амос Ядлин, вопрос поставок "Фаворитов" в Сирию обсуждается уже около 20 лет, и рано или поздно это должно случиться.

"Если я хорошо знаю наши ВВС, то мы уже разработали четкие планы по противодействию этой угрозе. После того как мы устраняем угрозу (а именно это мы и будем делать), мы готовы противодействовать новой [угрозе]", — цитирует Ядлина агентство Блумберг.

Советник израильского премьер-министра Михаэль Орен назвал С-300 очень современной системой, способной покрывать огромную территорию, и заявил, что Израиль всегда будет против ее размещения в Сирии.

Скандальный контракт

Контракт на поставку "Фаворитов" в Сирию был подписан еще в 2010 году, однако так и не был реализован из-за начавшегося вооруженного конфликта в этой стране.

В апреле 2015 года президент Владимир Путин сообщил, что снял эмбарго на продажу комплексов С-300 в Иран, но при этом отменил их поставки в другую страну Ближнего Востока после переговоров с Израилем.

"Недавно израильтяне уже выражали опасения по поставкам С-300 другой стране региона, поскольку с территории этой страны С-300 может контролировать воздушное пространство Израиля. Мы пошли навстречу, отменили этот контракт и вернули предоплату", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

Контракт на поставку Ирану пяти систем С-300ПМУ-1 был заключен еще в 2007-м году и остановлен на этапе отгрузки, после чего Тегеран подал в Международный третейский суд Женевы иск на 4 млрд долларов, заявив о невыполнении Россией условий контракта.

Когда Москва все же сняла запрет на поставки в Иран, власти Израиля возмутились. Как писала газета Haaretz, в ответ на это израильские власти решили отправить на празднование Дня Победы в Москву чиновников более низкого ранга, чем планировалось.