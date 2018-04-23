23.04.2018, 20:00

Подарит ли Россия комплексы С-300 Сирии и к чему это может привести?

 (54)
bbcrussian.com
EST 1
Подарит ли Россия комплексы С-300 Сирии и к чему это может привести?
Foto: AFP/Scanpix

После авиаударов США, Британии и Франции по территории Сирии российские власти вновь заявили о поставках Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит". В СМИ и соцсетях сообщают, что поставки могут начаться уже в ближайшее время.

Первым о готовности Москвы рассмотреть этот вопрос сообщил начальник главного оперативного управления генштаба России Сергей Рудской. Его заявление прозвучало сразу же вслед за военной операцией США и их союзников 14 апреля.

Через несколько дней глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет никаких моральных обязательств отказываться от поставок С-300 Дамаску.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на свои источники, что поставка "Фаворитов" может начаться уже в ближайшее время. По данным издания, она будет осуществляться на безвозмездной основе, так как у сирийской стороны нет средств на оплату ЗРК, а предоставлять Дамаску кредит Москва не планирует.

Между тем, в соцсетях появились сообщения от израильских источников о том, что Россия уже доставила комплексы в сирийский порт Тартус, а во время разгрузки судна якобы была применена дымовая завеса. Никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало. Проверить ее не представляется возможным.

Кремль информацию о возможных поставках "Фаворитов" не комментирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал лишь, что ракетный удар США по Сирии и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что вопрос о поставках С-300 Дамаску еще не решен, но при этом отметил, что Россия не собhttps://twitter.com/WaelAlRussi/status/986633213710827520/ирается делать из этого тайны. "Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", — сказал он.

"Противодействовать угрозе"

Наибольшую озабоченность по поводу поставок российских зенитно-ракетных комплексов в Сирию высказывают в Израиле.

Как заявил экс-глава израильской военной разведки Амос Ядлин, вопрос поставок "Фаворитов" в Сирию обсуждается уже около 20 лет, и рано или поздно это должно случиться.

"Если я хорошо знаю наши ВВС, то мы уже разработали четкие планы по противодействию этой угрозе. После того как мы устраняем угрозу (а именно это мы и будем делать), мы готовы противодействовать новой [угрозе]", — цитирует Ядлина агентство Блумберг.

Советник израильского премьер-министра Михаэль Орен назвал С-300 очень современной системой, способной покрывать огромную территорию, и заявил, что Израиль всегда будет против ее размещения в Сирии.

Скандальный контракт

Контракт на поставку "Фаворитов" в Сирию был подписан еще в 2010 году, однако так и не был реализован из-за начавшегося вооруженного конфликта в этой стране.

В апреле 2015 года президент Владимир Путин сообщил, что снял эмбарго на продажу комплексов С-300 в Иран, но при этом отменил их поставки в другую страну Ближнего Востока после переговоров с Израилем.

"Недавно израильтяне уже выражали опасения по поставкам С-300 другой стране региона, поскольку с территории этой страны С-300 может контролировать воздушное пространство Израиля. Мы пошли навстречу, отменили этот контракт и вернули предоплату", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

Контракт на поставку Ирану пяти систем С-300ПМУ-1 был заключен еще в 2007-м году и остановлен на этапе отгрузки, после чего Тегеран подал в Международный третейский суд Женевы иск на 4 млрд долларов, заявив о невыполнении Россией условий контракта.

Когда Москва все же сняла запрет на поставки в Иран, власти Израиля возмутились. Как писала газета Haaretz, в ответ на это израильские власти решили отправить на празднование Дня Победы в Москву чиновников более низкого ранга, чем планировалось.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть пострадавшие

23.04.2018
В крупнейшем канадском городе Торонто фургон наехал на пешеходов. Первоначально полиция сообщила о том, что пострадать могли от восьми до десяти человек, но впоследствии уточнила, что говорить о точном числе пострадавших пока слишком рано.
Подробнее

Смерть на лестнице клуба Privé. Почему оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека?

23.04.2018
В октябре 2013 года одна пярнуская семья похоронила своего сына, 22-летнего Леннарта. За несколько дней до этого Леннарт веселился со своими лучшими друзьями в таллиннском клубе Privé. Эта вечеринка оказалась для него последней, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство в Нарве, инцидент со срочниками, повышение цен Taxify и отставка премьера Армении

23.04.2018
Сегодня стало известно, что в субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена, и что на прошлых выходных в Рапламаа под машину попали срочников, пребывавших на учениях. Также с сегодняшнего дня Taxify повысило цены, а Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении О самых важных новостях понедельника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики

23.04.2018
Сегодня около 14 часов в полицию поступил вызов от персонала детского сада на улице Пухангу в Таллинне. Работники сада заметили в окне дома напротив мужчин, у которых в руках были предметы, напоминающие оружие.
Подробнее

Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
175,20 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ВИДЕО: 2:0! Сборная Эстонии шокировала в Каунасе украинцев

23.04.2018
Первую победу на чемпионате мира по хоккею среди команд дивизиона 1В одержала сборная Эстонии. Во втором туре наши хоккеисты неожиданно победили в Каунасе одного из фаворитов турнира Украину - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Замок Сангасте: невероятная история "Ржаного" графа

23.04.2018
На самом юге Эстонии, спрятавшись среди лесов, находится чудесное место, поражающее своей неброской красотой и немыслимой историей — замок Сангасте, возведенный, как говорят легенды, по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии.
Подробнее