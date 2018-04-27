27.04.2018, 17:40

Подан первый иск к Роскомнадзору из-за попыток блокировки Telegram

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bbcrussian.com
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Telegram
фото иллюстративноеFoto: Aleksandr Štšerbak, TASS

Бизнесмен Александр Вихарев подал в Арбитражный суд Москвы иск против Роскомнадзора. Истец утверждает, что понес убытки из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

Как сообщил агентству РИА Новости представитель Вихарева, из-за действий Роскомнадзора оказался заблокирован ряд серверов компании "Инвестори", которой руководит бизнесмен.

"Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах", — говорится в исковом заявлении, которое цитирует агентство.

Вихарев требует от Роскомнадзора 5 млн рублей (80 тысяч долларов) в качестве компенсации убытков. Эта сумма, как говорится в иске, основана на репутационных рисках, которые несет компания Вихарева.

Как отмечает РИА Новости, неясно, проводилась ли техническая экспертиза, которая смогла бы подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

В картотеке на сайте Арбитража иск еще не появился, однако, по данным агентства, он уже зарегистрирован канцелярией суда.

В Роскомнадзоре заявили, что пока не получали иск о взыскании убытков, понесенных из-за попыток ограничить доступ к Telegram.

"Иск в Роскомнадзор не поступал. В связи с этим предоставление комментариев считаем преждевременным", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Согласно информации на сайте InveStore (ООО "Инвестори"), компания занимается привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость. Ее основатель и генеральный директор Александр Вихарев ранее возглавлял департамент в Sberbank CIB Северо-Западного банка Сбербанка России.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.

В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство стало блокировать сетевые адреса американских компаний Amazon, Google и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировки.

Заблокированные Роскомнадзором сетевые адреса использовал не только Telegram. Предполагается, что из-за этого могли пострадать другие владельцы интернет-сервисов и сайтов.

Так, на "горячую линию" международной группы "Агора" поступили обращения порядка 70 компаний, которые полагают, что в работе их сайтов происходят сбои из-за действий Роскомнадзора.

При этом сам Telegram продолжает работать у многих российских пользователей.

В Роскомнадзоре ранее заявляли, что информация о блокировках законопослушных сервисов недостоверна.

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