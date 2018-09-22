Под Ригой убита беременная женщина: юный отец ребенка не хотел содержать семью

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый узнал от своей подруги, что та ждет от него ребенка. Он также знал, что после появления новорожденного на свет подруга собирается просить у него средства на содержание. Поскольку юноша не хотел этого ребенка, не желал заниматься его воспитанием и испугался, что подруга и в дальнейшем будет у него просить деньги на содержание, он решил ее убить.

Обвиняемый назначил встречу в месте, где не было свидетелей, убедился, что рядом никого нет, после чего нанес своей жертве несколько колотых и резаных ран. От полученных ранений беременная женщина скончалась.