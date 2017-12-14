Почти как монгольские степи. Как эмиграция опустошает Литву

Литва продолжает терять своих жителей: в 2017 году из страны эмигрировало около 50 тысяч человек. Латвийский Delfi изучил, как эмиграция влияет на экономику Литвы; попытался понять, реален ли сценарий превращения отдельных районов страны в "монгольские степи", и пришел к выводу, что литовские проблемы как две капли воды похожи на латвийские.

Согласно данным департамента статистики Литвы, начиная с 2005 года из страны уехало свыше полумиллиона жителей. В 2010 году эмигрировало 83 тысячи литовцев, в 2013-м — 39 тысяч, а в 2016-м — 50 тысяч. Некоторые из них вернулись, но, по словам Бируте Столите из департамента статистики, количество эмигрировавших все равно значительно больше — по официальным данным, на 364 735 человек.

Особенно ярко заметны темпы эмиграции на примере таких городов, как Висагинас и Паневежис. Так, если в начале 2000-х годов в Висагинасе проживало почти 30 000 человек, то к 2016-му население города сократилось до 19 тысяч. Городские власти Паневежиса сообщают, что сейчас в городе живет почти 100 тысяч жителей, но, согласно государственным данным, их примерно на 10 тысяч меньше. Так или иначе, с 2012 по 2016 годы Паневежис в результате эмиграции каждый год терял от 1100 до 1600 жителей.

Завышенные ожидания и жестокая реальность

"Жители Литвы решаются на эмиграцию прежде всего из-за низкой заработной платы, — заявил Delfi глава Института исследования рынка труда, профессор Богуслав Гружевский. — Молодежь практически не допускает мысли о том, что можно работать за 500-600 евро. Абитуриенты, которые только что закончили школу и не имеют никакой квалификации уже рассчитывают зарабатывать как минимум 1000 евро. Естественно, заработать такую сумму без профессии в Литве нереально".

Кроме того, по мнению профессора, в стране не хватает привлекательных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. "Есть проблемы с системой высшего образования. В последнее время около тысячи выпускников покидает Литву каждый год, начиная обучение в вузах за рубежом. Сказывается и то, что эмигранты, которым удалось пустить корни, забирают своих детей и родителей, "перетягивают" друзей, близких и знакомых на постоянное место жительство", — добавил Гружевский.

Нериюс Мачюлис, старший экономист из литовского Swedbanka, в разговоре с Delfi подчеркнул, что, хотя экономика страны находится на подъеме, это чувствуют далеко не все. "Зарплаты растут далеко не у всех. Заработная плата в госсекторе увеличивается медленно: например, медсестра в Скандинавии может заработать раз в пять больше. В регионах и небольших городках не хватает хорошо оплачиваемых рабочих мест. Перед жителями провинции часто стоит выбор: искать работу в Вильнюсе или Каунасе, или вообще уехать из страны", — считает Мачюлис.

Тадас Повилаускас, старший аналитик SEB банка в беседе с Delfi отметил что на решение эмигрировать влияют не только экономические факторы. Свою роль играет и негативная эмоциональная и социальная обстановка в Литве: для страны характерно социальное неравенство, неравенство по уровню доходов, образования и квалификации. "Далеко не все жители страны ощущают улучшения жизни в результате роста экономики. Стоит принять во внимание и тот факт, что рост цен в нынешнем году в Литве был одним из самых высоких в ЕС", — считает Повилаускас.

Настоящий кризис — через 10-15 лет

Богуслав Гружевский полагает, что главное негативное последствие эмиграции — нехватка рабочих рук: страна теряет, во-первых, молодежь, а во-вторых — квалифицированных специалистов. Угрозы появления городов-призраков в Литве пока нет, но на селе ситуация выглядит тревожнее. Нериюс Мачюлис согласен: "В небольших городках, увеличивается социальное неравенство, туда неохотно приходят инвесторы. Такие регионы вернуть к жизни очень и очень нелегко. Появляются проблемы с поддержанием инфраструктуры, налоговая нагрузка на оставшихся жителей растет".

Донатас Бурнейка, глава литовского общественного института географии и демографии, предупреждает: "Если не удастся добиться возвращения части эмигрантов, то через 5-10 лет появится серьезная проблема с нехваткой рабочих рук, упадет жизненный уровень и возникнут проблемы с выплатой пенсий".

Похожего мнения придерживается Аушра Мальдейкене известный литовский экономист и депутат Сейма нынешнего созыва. Мальдейкене утверждает, что система находится на грани коллапса, и если в ближайшем будущем ничего не изменится, то через 10-15 лет страну могут ждать серьезные социально-экономические потрясения, в пенсионеры и трудящиеся окажутся на грани выживания. Тадас Повилаускас полагает, что если эмиграцию остановить не получится, то пенсии и другие социальные выплаты останутся на относительно низком уровне.

Масштабы эмиграции беспокоят и литовский бизнес. Spinter tyrimai, компания которая занимается опросами общественного мнения в странах Балтии, опубликовала на днях результаты исследования настроения представителей малого и среднего бизнеса в регионах. Опроса свидетельствует, чтооколо 46% респондентов считают самой большой социальной угрозой именно эмиграцию.

Демографические пустыни

Каждый эмигрант увеличивает налоговую нагрузку на тех, кто остался работать в родной стране. Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас на организованной банком конференции заявил, что в 2012–2016 годах на 1 000 жителей Литвы приходилось 5,9 эмигрантов. По этому показателю Литва является является абсолютным лидером в ЕС. Сегодня на каждого пенсионера в стране приходится 2,8 работников, к 2030-му году количество этот показатель уменьшится до 2,1, а в 2050 году достигнет 1,6 работника на 1 пенсионера.

"Простой пример — каждый человек, который работает в Литве в течение года, платит в бюджет 3 000 евро в виде социального страхования (250 евро в месяц). Средняя пенсия в стране при этом составляет 300 евро. Каждый эмигрант увеличивает социальную нагрузку на оставшихся работать", — заявил Delfi Тадас Повилаускас.

Журнал Reitingai, который занимается составляет рейтинги вузов и гимназий на основе статистических данных, пришел к выводу, что с 2000 по 2017 годы в некоторых мэриях число жителей (и особенно детей школьного возраста) уменьшилось в 2-3,5 раза. Главный редактор журнала Гинтарас Сарафинас прокомментировал это следующим образом: "В Литве формируются новые демографические пустыни, где плотность населения почти как в монгольских степях — всего 2-5 жителей на квадратный километр".

Остановить эмиграцию?

Профессор Богуслав Гружевский считает, что эффективной мерой для борьбы с эмиграцией могло бы стать улучшение инвестиционного климата. "Чем более интересной для инвесторов станет наша страна, тем больше будет хорошо оплачиваемых рабочих мест", — утверждает Гружевский. По его мнению, в некоторых областях правительству Литвы удалось достигнуть определенного прогресса. "Приходят новые инвесторы, увеличивается количество реэмигрантов, растет заработная плата. Есть хорошие результаты и по улучшению структуры управления государством — стало меньше хаоса, коррупции, работа самоуправлений стала эффективнее", — добавил Гружевский.

Тадас Повилаускас предлагает несколько идей по борьбе с эмиграцией. "Необходимо сконцентрировать внимание на одном или двух университетах. Это позволит создать лучшие условия для тех абитуриентов, которые хотели бы учиться на родине. На уровне школы нужно приглашать детей выбирать перспективные профессии и создать условия для обучения на родине. Параллельно нужно сокращать бюрократию и добиться прозрачности в публичном секторе", — считает Повилаускас. Помимо этого нужно более активно искать иностранных инвесторов, бизнес которых создает большую добавочную стоимость. Они будут в состоянии выплачивать своим работникам более высокие зарплаты.

Нериюс Мачюлис напоминает, что у демографических процессов большая инерция. "Ожидать, что как только правительство примет какие-то меры, ситуация исправится словно по мановению волшебной палочки, нельзя. На это может потребоваться не один год. Нам так или иначе придется адаптироваться", — отметил в беседе с Delfi Мачюлис. Экономист считает, что необходимы измнения во всей структуре управления государством, значительное сокращение государственного сектора, а также миграция большого количества работников в частный сектор".

Но государство пока не спешит с решительными действиями. По словам Лины Бурбайте представителя Министерства социальной защиты и труда Литвы, вернувшиеся в страну эмигранты могут воспользоваться психологической помощью, которую оказывает Центр Развития Возможностей. Помимо этого, по словам Бурбайте, министерство издает электронный ежегодник, в котором желающие вернуться в страну литовцы могут найти полезную информацию — например, о том, как и где искать работу.