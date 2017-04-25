Почти 40% россиян обвинили государство в неисполнении обязанностей перед народом

37% россиян считают, что государство по большей части или совершенно их не выполняет свои обязанности перед народом, 22% населения придерживаются противоположной точки зрения, а 36% полагают, что соотношение примерно равное, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом 53% россиян считают, что граждане РФ по большей части или даже в полной мере соблюдают свои обязанности перед государством, а противоположного мнения придерживается каждый седьмой (12%).

Менее трети (29%) респондентов полагают, что "граждане сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т.п.)"

С мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, если есть возможность от них уклониться, согласен каждый четвертый (26%) респондент. Две трети (65%) не поддерживают эту точку зрения. Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного 31 марта — 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.